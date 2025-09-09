Las tres entidades que permiten comprar moto a reportados en Datacrédito; no importa deuda

Publicidad
En Colombia, la motocicleta se consolidó como un medio de transporte fundamental, impulsada por su economía y agilidad frente a la congestión urbana.
El primer semestre de 2025 vio el registro de más de 500.000 motos a nivel nacional, marcando un aumento significativo del 32,4% respecto al año anterior, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) y cifras del RUNT.
Este auge llevó a muchos a buscar opciones de financiación para adquirir su vehículo, pero un obstáculo común persiste: estar reportado en centrales de riesgo como Datacrédito.
Estar registrado con un historial crediticio negativo en Datacrédito, la principal central de riesgos del país, puede generar temor y dificultar el acceso a créditos, tarjetas o arrendamientos.
Esta situación afecta la reputación financiera y el puntaje crediticio de una persona. Sin embargo, la buena noticia es que estar reportado no es un impedimento definitivo para conseguir financiamiento.
Cada vez más entidades financieras y tecnológicas (fintech) desarrollaron productos diseñados específicamente para quienes se encuentran en esta situación.
Para quienes buscan una motocicleta, existen alternativas que ofrecen esquemas de financiación flexibles:
Además de las opciones específicas para motos, varios bancos y otras instituciones brindan créditos a personas con bajo puntaje crediticio o reportes negativos, a menudo a través de la modalidad de crédito por libranza, donde las cuotas se descuentan directamente de la nómina o pensión:
Además, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se presenta como una opción para financiar hasta el 90% del valor de una vivienda, con cuotas accesibles y plazos extendidos, lo cual puede ser una alternativa para otros tipos de necesidades financieras.
Un paso fundamental antes de buscar financiamiento es verificar tu estado en Datacrédito. Puedes hacerlo ingresando a Mi Datacrédito.com, seleccionando la opción de consulta gratuita y diligenciando tus datos personales. Allí podrás acceder a tu historial crediticio, observando el resumen de reportes, tanto positivos como negativos.
Para mantener una buena salud financiera y mejorar tu perfil crediticio a futuro, los expertos recomiendan pagar las cuotas a tiempo, solicitar créditos solo cuando se tiene clara la capacidad de pago, llevar un control de gastos, realizar una buena planeación financiera, usar responsablemente las tarjetas de crédito y no tener un cupo mayor al 60% en ellas.