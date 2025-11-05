Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
JUAN SUÁREZ SE DECLARA INOCENTE
SUBSIDIOS CAFAM
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Subirán tasas de tarjetas de crédito en noviembre; saldrá caro comprar

Subirán tasas de tarjetas de crédito en noviembre; saldrá caro comprar

La Superintendencia Financiera hizo un cambio que afectará directamente tu bolsillo si usas tarjetas de crédito; esto es lo que debes saber antes de comprar este mes.