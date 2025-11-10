Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Bebé colombiana de 6 meses pierde la vida tras volcamiento de embarcación

Bebé colombiana de 6 meses pierde la vida tras volcamiento de embarcación

Un paseo familiar en el río St. Johns River (Florida, EE.UU.) terminó en tragedia cuando la embarcación se volcó, entre las víctimas figura una bebé colombiana.

Bebé pierde la vida en un río de Florida
Embarcación de personas en paseo de rio
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Una familia colombiana decidió hacer un paseo en bote en aguas del río St. Johns en Jacksonville, la embarcación, que transportaba ocho personas, incluida una bebé de aproximadamente seis meses, se encontraba disfrutando del paseo cuando una ola provocada por el paso de otra embarcación más grande la volteó.

Al volcamiento siguió una operación de emergencia de la guardia costera local. De los ocho ocupantes, cuatro fueron rescatados con vida y las labores de búsqueda de los desaparecidos continúan.

Entre las víctimas ya identificadas figuran el padre, los dos hijos y la madre de uno de los ocupantes. Según los informes, la bebé, que estaba con su familia durante el paseo, es foco de la angustia de los sobrevivientes y sus allegados.

Amigos de la familia describen al grupo de embarcación como “lleno de dulzura” y con un vínculo afectivo profundo.

Las autoridades preliminarmente apuntan a que el accidente se produjo tras el paso de una embarcación de gran tamaño que generó una ola inusual, suficiente para volcar el bote en el que iban los colombianos.

Asimismo, la comunidad latina de Jacksonville expresa su dolor y solidaridad con la familia afectada, mientras los órganos correspondientes siguen investigando el hecho y coordinando la repatriación de los cuerpos.

Una amiga cercana de la familia pidió públicamente que no se detengan las labores de búsqueda de la menor desaparecida, pues su hallazgo podría brindar algo de cierre emocional para los familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, el bote pesquero no contaba con suficientes chalecos salvavidas, lo que complicó la posibilidad de que los pasajeros flotaran o pudieran ser rescatados con rapidez, ya que la ola provocada, fue repentina.

Las autoridades de Florida abrieron una investigación para esclarecer si hubo negligencia o exceso de velocidad por parte de la embarcación que causó la ola.

Mientras tanto, la comunidad latina en Jacksonville se unió para apoyar a los sobrevivientes y ayudar con la repatriación de los cuerpos a Colombia.

