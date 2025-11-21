Discusión entre compañeros terminó mal; empezaron con cachetadas y ella no soportó

La calma que suele acompañar las noches en la vereda El Valiente, en zona rural de Cimitarra, quedó completamente rota el miércoles 19 de noviembre. Lo que comenzó como un reclamo entre dos trabajadores de una finca terminó en una tragedia que hoy tiene a las autoridades siguiendo cada detalle para entender cómo una discusión laboral se convirtió en un episodio irreversible.

Según información divulgada por Sonora Estéreo, Giovanni Espitia, un joven campesino que llevaba meses en la finca, se vio envuelto en un altercado con una compañera de trabajo con quien había tenido fricciones durante el día. La tensión no pasó desapercibida para el dueño de la propiedad, quien decidió citarlos en la noche con la intención de calmar los ánimos y dejar todo en claro, pensando que una conversación directa evitaría que la incomodidad avanzara.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo. Testigos contaron que, durante la conversación, los reclamos subieron de tono y Giovanni reaccionó de manera impulsiva: le dio una cachetada a su compañera. Ese golpe desencadenó todo lo que vendría después. La mujer, visiblemente alterada por la agresión, tomó un cuchillo que estaba a su alcance y lo atacó. La herida fue tan grave que Giovanni no alcanzó a recibir ayuda.

Mientras los demás presentes intentaban procesar lo que acababa de ocurrir, la joven no huyó. Al contrario, de acuerdo con la información compartida por Vanguardia, se quedó en la finca y esperó a que llegaran los uniformados de la Policía de Santander, quienes fueron alertados por el dueño y por otros trabajadores. Los agentes llegaron en pocos minutos, aseguraron el lugar y trasladaron a la mujer bajo custodia mientras iniciaban la verificación de la escena.

Tanto la víctima como la agresora llevaban varios meses trabajando en esa finca, razón por la cual nadie imaginó que una discusión entre ellos pudiera terminar de manera tan abrupta. Aunque se sabía que habían tenido diferencias durante la jornada, ambos seguían cumpliendo con sus responsabilidades sin mayores incidentes, según contaron personas de la zona.

Ahora, con la tragedia consumada, el caso pasó a manos de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió en los minutos previos al ataque y si la mujer actuó en un intento de defensa ante la agresión inicial. La inspección técnica de la escena, los testimonios de los trabajadores y las declaraciones del dueño de la finca serán claves para determinar el rumbo del proceso.