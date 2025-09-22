Propietario de casa encuentra bolsas con bebés fallecidos luego de desalojar a inquilina

Lo que se perfilaba como un procedimiento rutinario de desalojo por incumplimiento de pago de renta se transformó en una escena lamentable en Cadogan, Pensilvania.

Brent Flanigan el propietario del departamento, tomó la decisión de desalojar a su inquilina, Jessica Mauthe, de 39 años, a mediados de agosto debido a que acumulaba retrasos y faltas en los pagos de arrendamiento.

Tras la salida de Mauthe, el casero regresó a la vivienda para limpiarla y detectó un olor extremadamente fuerte y putrefacto que emanaba de un armario ubicado dentro de una de las recámaras.

Al investigar el origen del desagradable aroma, Flanigan abrió una bolsa de basura que se encontraba en el armario y se encontró con el cuerpo sin vida de un bebé en avanzado estado de descomposición. Alarmado por el descubrimiento, el propietario notificó inmediatamente a la policía local.

Las autoridades incluyendo a la Policía Estatal de Pensilvania y al Departamento de Policía del Municipio de South Buffalo, acudieron a la residencia ubicada en 139 Oak Avenue, en el condado de Armstrong.

Tras un registro minucioso, los agentes localizaron en el ático otras dos bolsas negras para basura que contenían los cuerpos.

Inicialmente el hallazgo sumó tres cuerpos, pero la posterior investigación en la vivienda reveló la existencia de un cuarto cuerpo.

Jessica Mauthe fue rápidamente arrestada y formalmente acusada de homicidio doloso y maltrato de cadáver. La policía informó que la investigación se lleva a cabo en colaboración con el forense del condado de Armstrong y el fiscal de distrito.

Según las denuncias penales citadas por medios locales, la detenida Mauthe confesó haber dado a luz a los bebés en su hogar a lo largo de un periodo de seis años. Tras cada parto, afirmó que los recién nacidos fueron encontrados fallecidos, y ella procedió a ocultar sus cuerpos en bolsas de plástico dentro de la casa.

Los registros judiciales indican detalles de al menos uno de los nacimientos. Mauthe dio a luz al bebé más reciente hace aproximadamente un año en el baño, mientras estaba sentada. Ella envolvió al recién nacido en una toalla "hasta que dejó de hacer ruido". Luego colocó al niño en el piso superior de la habitación, que es donde Flanigan encontró el cuerpo inicial.

Mauthe también está acusada de dar a luz a los otros dos niños en casa, aunque la fecha de estos nacimientos no está clara. Mauthe, quien vivía en la casa mientras su esposo estaba en prisión, fue internada en la cárcel del condado de Armstrong y se le negó la fianza.

Vecinos expresaron su horror por la situación a los medios, señalando que Mauthe tenía otros dos hijos vivos a su cuidado y que nunca sospecharon que ella hubiera estado embarazada.

