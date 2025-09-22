Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Propietario de casa encuentra bolsas con bebés fallecidos luego de desalojar a inquilina

Propietario de casa encuentra bolsas con bebés fallecidos luego de desalojar a inquilina

Jessica Mauthe de 39 años fue arrestada tras confesar a la policía haber dado a luz y ocultado a sus hijos sin vida a lo largo de seis años en su domicilio.

Propietario de casa encontró 4 cuerpitos en bolsas de basura tras desalojar a una mujer
Foto: Redes sociales CBS Pitts burgh
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de sept, 2025