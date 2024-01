Video: hombres armados irrumpen en canal de televisión de Ecuador en plena transmisión

Un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió este martes en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil, en medio de una nueva arremetida del narco que sacude a Ecuador desde hace dos días.

"No disparen por favor, no disparen", se escucha decir a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro. El lunes, el gobierno ecuatoriano ordenó un estado de excepción de 60 días para responder a una ola de violencia con policías secuestrados, fuga de presos y ataques con explosivos.

En las transmisiones en tiempo real se podía ver a varios individuos con capuchas y armas, manteniendo a los empleados del canal en el suelo, mientras les exigían que solicitaran en vivo a la Policía que abandonara el área.

Los medios locales de ese país han informado sobre disparos ocurridos dentro de las instalaciones del canal, aunque actualmente no se tiene certeza sobre la existencia de personas heridas.

La Policía de Ecuador ha comunicado a través de su cuenta oficial que unidades especiales de la institución se encuentran presentes en las instalaciones del medio de comunicación para atender la situación de emergencia.

Hombres armados irrumpen en canal de televisión de Ecuador; estaban EN VIVO:

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta una crisis desde su reciente llegada a la presidencia en noviembre. El país ha sido sacudido por una serie de incidentes relacionados con el narcotráfico: secuestros de policías, fugas de dos líderes del crimen organizado de prisión, motines en cárceles y ataques con explosivos en las calles.

El Gobierno declaró un estado de excepción ante el aumento de violencia vinculada al narcotráfico, durante el cual siete policías fueron secuestrados en distintas zonas del país. El secretario de Comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, destacó la necesidad de afrontar estas amenazas de manera decidida y frontal.

La crisis se desató con la fuga de Adolfo Macías, conocido como 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros. Además, otro líder narcotraficante, Fabricio Colón Pico, miembro de Los Lobos y arrestado por secuestro, escapó de la cárcel. Los incidentes incluyeron explosiones en una estación policial, la residencia del presidente de la Corte Nacional y ataques incendiarios a vehículos, aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

