Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE Y SU EMBARRADA
POLILLA REVIVE A FABIOLA
ELLA ERA LEIDY CARRANZA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Jhon Frank Pinchao revela la muerte más fuerte que vio estando secuestrado por las FARC

Jhon Frank Pinchao revela la muerte más fuerte que vio estando secuestrado por las FARC

En una estremecedora y vívida memoria, John Frank Pinchao, expolicía y sobreviviente del secuestro de las FARC, rememora el ataque a Mitú en 1998. Este evento, que dejó un saldo de 32 vidas arrebatadas, entre policías y civiles inocentes.