Extraño fallecimiento en lujosa casa del norte de Bogotá; víctimas tenían antecedentes

Chía, se convirtió en el escenario de un hallazgo que hoy sacude a la opinión pública colombiana, debido a que agentes del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos de Jaime Eduardo Rey Albornoz y su esposa, María Claudia Quintero de Rey.

Aunque el hecho ocurrió a principios de año el 3 de enero de 2026, el hermetismo rodeó el caso durante meses hasta que recientemente se revelaron detalles que vinculan este suceso con el pasado de las víctimas, información que fue revelada por el medio de comunicación El Tiempo.

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Información revelada por el medio en cuestión y de la Fiscalía menciona que Jaime Eduardo Rey Albornoz fue un alto mando en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde alcanzó el rango de obispo. Sin embargo, su nombre fue ligado por las autoridades esto debido a que fue capturado en una megaoperación contra el blanqueo de capitales en el año 2003.



Según las investigaciones de la época, Rey Albornoz habría liderado una red que lavó más de 35 millones de dólares. Así mismo, se conoció que la organización operaba bajo la fachada de una agencia intermediaria de seguros de vida para pacientes terminales y utilizaba empresas como Caja S.A., Ynals y Mutual B para mover divisas en el norte de Bogotá.

Tanto es así que en aquel operativo, contó con el apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos y Europa, se realizaron 24 allanamientos y se cerró una casa de cambios utilizada para legalizar millonarias sumas.

Jaime Eduardo Rey Albornoz Foto: imagen tomada de YouTube

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¿Qué más se conoció en el caso de Jaime Eduardo Rey Albornoz?

Una vez se presentó el fallecimiento de Jaime Eduardo Rey y María Claudia Quintero, la Fiscalía 40 de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio adelantó un proceso sobre valiosas propiedades asociadas a los fallecidos. Entre los bienes bajo medida cautelar se encuentran apartamentos en Chapinero Alto y Niza, además de un lujoso predio en el barrio Chicó.

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Sumando a esto, se conoció un inventario de cinco empresas, camionetas de alta gama ,más de 130.000 dólares en efectivo, 4.800 euros y un arsenal compuesto. Por lo cual, el ente acusador emitió un edicto en febrero de 2026 convocando a terceros interesados, confirmando que el rastro del dinero sigue activo pese al fallecimiento de los implicados.

A pesar de los antecedentes, la causa de muerte de la pareja sigue siendo un enigma que genera versiones encontradas. Si bien inicialmente las autoridades contemplaron una teoría, ahora las indagaciones más recientes de Medicina Legal se volcaron al caso de que alguien pudo quitarles la vida.

Por ahora, el silencio de la comunidad mormona y la discreción inicial de las autoridades mantienen el caso bajo un halo de misterio. La investigación de la Fiscalía será fundamental para determinar si detrás de estas muertes en el norte de Bogotá se esconde un ajuste de cuentas o si, como afirma la familia, se trató de otra situación.