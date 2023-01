Nuevo detalle en caso de Valentina Trespalacios: "Le iba a enviar 1.000 dólares"

La Fiscalía sigue realizando su trabajo de investigación en la muerte de la joven DJ Valentina Trespalacios a quien su pareja, John Poulos, habría asesinado cruelmente.

Dentro de las pruebas que tienen en contra del ciudadano estadounidense, apareció el testimonio de una amiga de Valentina Trespalacios quien aseguró que la artista estaba saliendo con un hombre llamado Santiago, mientras mantenía una relación amorosa con John Poulos.

La mujer aseguró que la DJ le había confesado en el pasado que el señalado asesino le enviaba dinero semanalmente.

"Ella me contó que había conocido a John por Internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa… Supe que él vino a Colombia, eso me lo contó el amante de ella, Santiago", dijo la amiga ante la Fiscalía.

La testigo también contó que hubo una situación en particular que marcó el rumbo de la relación, ya que la DJ le habría pedido la suma de 1.000 dólares cuando estaba con su supuesto amante Santiago en Aruba.

"John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, le dijo que tenía un toque en otro lado y que me lo enviara a mí por medio de la casa de cambio MoneyGram", aseguró la amiga de Valentina Trespalacios.

En el testimonio, la mujer también reveló que, al parecer, el ciudadano estadounidense había contratado un investigador privado para seguir a Valentina y a sus amigos, pues ya estaba comenzando a sospechar de una infidelidad.

Por otro lado, recordemos que el pasado viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos y, aunque la Fiscalía tenía bastantes pruebas en contra del ciudadano estadounidense, este no aceptó los cargos, por lo que estaría renunciando a una posible rebaja en la pena.

John Poulos está imputado por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas.

Este martes 31 de enero se reanudará la audiencia a las 9:00 de la mañana.

