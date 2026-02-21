Una pareja y su hijo fueron hallados sin vida en un apartamento de San Roque

El municipio de San Roque, en el Nordeste antioqueño, se encuentra sumido en la consternación tras el hallazgo de tres miembros de una misma familia fallecidos dentro de su vivienda. Se conoció que este suceso ocurrió este 21 de febrero, y todo indicaría que ocurrió por una discusión familiar.

La alerta sobre lo ocurrido se dio luego de que vecinos del sector reportaron fuertes olores provenientes del apartamento donde residía la familia. Según los reportes, las víctimas llevaban varios días desaparecidas, lo que llevó a la propietaria del inmueble a llamar a la policía debido a que no pagaban el arriendo hace más de cuatro meses.

Sin embargo, al abrir la puerta, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de 37 años, su esposa de 36 y su hijo. Los cuerpos se encontraban en un avanzado estado de descomposición al momento de la inspección técnica.



Aunque las causas exactas de la muerte están bajo investigación judicial, la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades es que el fallecimiento fue provocado por los adultos de la familia. El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas Cano, informó que el padre de familia presuntamente enfrentaba deudas superiores a los 80 millones de pesos, lo que lo mantenía en un estado de profunda preocupación.



¿Qué más se conoció de la familia de San Roque?

Por otro lado, se conoció que la pareja, era originaria del municipio de Bello y se había radicado recientemente en San Roque. Según información policial, el hombre tenía antecedentes de un intento de quitarse la vida el año anterior, además de reseñas por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

De igual forma, su pareja contaba con registros por violencia intrafamiliar. Las autoridades han descartado de manera preliminar la injerencia de grupos armados en este hecho.

El alcalde Villegas lamentó profundamente la tragedia y enfatizó que el desespero por deudas no debe llevar a tales extremos. Hizo un llamado urgente a la comunidad para utilizar los servicios de salud mental gratuitos que ofrece el municipio.

"Antes de llegar a un hecho tan lamentable como el que sucedió, es vital buscar ayuda", manifestó el mandatario, recordando que la administración municipal cuenta con más de doce psicólogos y canales de atención disponibles las 24 horas del día en el hospital local, esto mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de San Roque rinde tributo a las víctimas en medio de la tristeza y el asombro.