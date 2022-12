Video: asesinó a puñaladas al hombre que la acosaba y se grabó en la escena del crimen

Florencia Eliana Mancilla fue detenida en Río Grande, Argentina, luego de confesar a través de sus redes sociales el asesinato de Alexis Damián Baciocchi, un tatuador y profesor de música, que, según la mujer, la acosaba; publicó un video relatando los hechos mientras permanecía en la escena del crimen.

La mujer de 27 años reveló en el escalofriante video, publicado en su cuenta de Facebook, que atacó al hombre, de 33, con un arma blanca hasta causarle la muerte.

En las mismas imágenes, Mancilla confesó que ya había dado aviso a las autoridades para que la capturaran y aprovechó para pedir perdón a sus seres queridos, entre ellos sus hijos.

"Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver, vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas", empezó relatando la mujer visiblemente alterada y con las manos ensangrentadas.

Además, detalló cómo ocurrieron los hechos mientras confirmaba que "la escena no era linda para nadie".

"No sé cuántas veces (lo apuñaló) porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo", agregó la mujer mientras intentaba limpiarse las manos.

Finalmente, la mujer agregó que estaba en espera de las autoridades y le dio un parte de tranquilidad a los padres de sus hijos, que, según contó, sentían temor por la presencia de Alexis.

"No podía permitir que algo tan insignificante les causara dolor", agregó.

La mujer fue detenida el pasado domingo y argumentó que no daría más detalles pues "como prueba, ya había aportado la filmación en que se la ve inculpándose del hecho, con las manos llenas de sangre".

A pocos minutos de ser publicado el video, la mujer también compartió conversaciones vía WhatsApp con el hombre, que demostrarían el acoso sexual al que estaba expuesta y que, además, sus hijos y familiares estaban siendo amenazados.

"Te paso a buscar, tengo algo para vos, cogemos todo el día y toda la noche y me chupas bien la pi...", "déjame romperte el cu... si aceptas te doy algo a cambio", son algunos de los mensajes que ahora son parte del material probatorio para esclarecer los hechos.

No era la primera vez que la mujer alertaba sobre la situación, al parecer, había tomado medidas legales pero no fueron efectivas. Además, días antes del homicidio confesó en su cuenta de Facebook que era "víctima de algo horrible" y que se "negaba a ser una más".

También se conoció que fue abusada sexualmente durante su niñez pero que para ese entonces las autoridades del país no castigaron a su violador.

Sobre su detención, la Justicia de Tierra del Fuego confirmó hace pocas horas que Mancilla fue excarcelada y enviada a una clínica psiquiátrica "bajo el cumplimiento obligatorio de pautas de conducta".

Por su parte, la defensa y familiares del hombre asesinado exigieron respeto en las redes sociales para Alexis y pidieron que la mujer volviera a la cárcel por representar "un peligro para terceros"; sin embargo, la jueza del caso expuso que la acusada siempre estuvo dispuesta a colaborar y que su estadía en un área de salud mental dependerá de cómo avancen las investigaciones.

“Cuando alguien muere es el mejor o el peor del mundo. Es un ser humano. Tengo la autorización de la familia de transmitir el mensaje de un poco de respeto. Hay una parte que hoy no puede defenderse, que es justamente, Alexis”, declaró la abogada Adriana Varisco, quien representa a la familia de Alexis Baciocchi.

Por el momento la confesa asesina permanece incomunicada, en tratamiento psiquiátrico y a la espera a un nuevo llamado para que dé su versión de los hechos, esta vez, en los tribunales.

Por su parte, las autoridades también pusieron a disposición la autopsia del cadáver de Alexis Baciocchi; el informe servirá para reconstruir los momentos previos a su muerte.

La autora del hecho, público semanas antes las capturas de pantalla del chat con Alexis, donde se ve la violencia con la que la amenazaba pic.twitter.com/kpFUvYSU0Y — Austral Noticias (@australnewstdf) December 19, 2022

⚠️IMÁGENES SENSIBLES

Asesinato en Río Grande



Florencia Mansilla es la mujer detenida anoche, principal y única acusada del crimen de Alexis Baciocchi. La mujer dijo que era víctima de abusos y amenazas de parte de Baciocchi. pic.twitter.com/62iYnV6CMt — Austral Noticias (@australnewstdf) December 19, 2022

