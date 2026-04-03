Mujer salió a estrenar la moto eléctrica que le regalaron y falleció delante a sus hijos

Lo que prometía ser un momento especial terminó en una escena que ha generado profunda conmoción. Una mujer identificada como Daisy Duarte, de 34 años, perdió la vida mientras estrenaba su moto eléctrica en Barrancabermeja, en Santander.

El hecho ocurrió en la vía que conduce al corregimiento El Centro, cerca del cementerio La Resurrección, ante la mirada de su esposo y sus tres hijos.

Minutos antes del incidente, la familia celebraba la llegada del nuevo vehículo. Según versiones conocidas, Daisy había recibido la moto eléctrica como un regalo, con la intención de facilitar sus desplazamientos diarios, especialmente para llevar a sus hijos al colegio y cumplir con sus actividades cotidianas.



El momento en que la moto eléctrica cambió todo

Daisy decidió probar su moto eléctrica en la carretera, mientras su esposo y sus hijos la acompañaban desde otro vehículo, observando con orgullo. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación dio un giro inesperado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer perdió el control del vehículo y cayó de forma aparatosa sobre el pavimento. El impacto fue directo en la cabeza, lo que provocó consecuencias inmediatas. A pesar de los intentos de quienes estaban cerca por auxiliarla, no fue posible revertir la situación.

Las autoridades de tránsito llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la verificación de lo ocurrido. Entre los factores que se analizan están las condiciones de la vía, el manejo del vehículo y otros elementos que pudieron influir en el desenlace.



Moto eléctrica y seguridad: claves en la investigación

Uno de los puntos que más ha llamado la atención en este caso está relacionado con el uso de elementos de protección. Según indicó un funcionario de tránsito, la ausencia de casco habría sido determinante.

Publicidad

“Pierde el control de la bici moto eléctrica y, por no portar casco protector al caer, se causa graves lesiones en la cabeza que le causan la muerte”, se señaló en el informe preliminar.

Este detalle ha puesto el foco sobre las condiciones de seguridad al conducir una moto eléctrica, especialmente en trayectos de prueba o cuando se trata de un vehículo recién adquirido. Aunque la motocicleta no presentó daños significativos, el impacto físico fue determinante.

Publicidad

El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la forma en que ocurrió, sino también porque fue presenciado por sus hijos, quienes se encontraban a pocos metros del lugar del accidente. Vecinos y conocidos han manifestado su impacto ante lo sucedido, recordando a Daisy como una mujer con múltiples proyectos y dedicada a su familia.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del incidente. Mientras tanto, el caso sigue generando conversación y se posiciona como una noticia de alto impacto, donde la palabra clave moto eléctrica se convierte en el eje central de un hecho que ha dejado huella en la comunidad.

Mira también: Reconocido cantante es baleado en plena presentación; así fue el incidente

https://youtu.be/IbH9shEshOo