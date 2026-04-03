VIDEO: Camión cisterna se incendió vía Girardot, deja 2 personas sin vida en Viernes Santo

Cerca de las 5:00 de la mañana de este viernes 3 de abril, la tranquilidad del sector conocido como Azafranal, en la jurisdicción de Silvania, Cundinamarca, se rompió de forma estrepitosa.

Un vehículo de carga pesada, específicamente un camión cisterna que transportaba combustible o materiales químicos altamente volátiles, se salió de su ruta habitual mientras cubría el trayecto entre la capital y Girardot.

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El resultado fue una escena impactante que quedó registrada en los teléfonos de varios viajeros que iniciaban su jornada de descanso.



El vehículo, que se movilizaba en sentido Bogotá-Girardot, perdió el control de manera repentina, invadió el carril contrario y terminó chocando en una zona verde aledaña a la carretera.

El impacto no solo fue mecánico; al chocar, se generó un punto de ignición que desató una conflagración de grandes proporciones.

Las llamas, que iluminaron la oscuridad de la madrugada, consumieron rápidamente la cabina y gran parte de la estructura del automotor, generando una densa columna de humo visible desde varios metros a la redonda.

Dentro de la cabina se encontraban dos personas: el conductor del vehículo y una mujer que lo acompañaba como copiloto.

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Tras las labores de enfriamiento y control del fuego, los organismos de socorro confirmaron que ambos perdieron la vida en el lugar del incidente.

El golpe inicial fue tan fuerte que el camión incluso derribó varios postes de energía, afectando el sistema eléctrico de la zona.

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La respuesta de los cuerpos de emergencia fue inmediata. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Silvania y Fusagasugá, junto con brigadas de la concesión Vía Sumapaz, se desplazaron al punto exacto para mitigar las lenguas de fuego que amenazaban con extenderse a la vegetación cercana.

Hacia las 6:20 de la mañana, los bomberos lograron declarar la situación bajo control total, permitiendo que las unidades de criminalística iniciaran las labores pertinentes.

Este suceso ha generado complicaciones significativas en la movilidad de uno de los corredores viales más importantes del país durante este Viernes Santo.

La concesionaria reportó restricciones preventivas en dos carriles en el sentido Girardot-Bogotá para facilitar la limpieza de residuos peligrosos y el retiro del vehículo.

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Aunque el tránsito se mantiene con flujo manejado por las autoridades, se recomienda a los conductores mantener la calma y seguir las indicaciones del personal en la vía.

El panorama en las carreteras de Cundinamarca durante esta Semana Santa ha sido complejo. Según datos compartidos por la gobernación del departamento, desde el inicio de la temporada se han registrado múltiples incidentes viales, sumando ya 12 víctimas en lo que va de la semana mayor.

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El llamado de las entidades de transporte es unánime: revisar el estado mecánico de los vehículos y mantener una atención total en el camino para evitar que situaciones como la de Azafranal se repitan.

Por ahora, las autoridades continúan investigando si el incidente fue provocado por una falla técnica o un factor humano.