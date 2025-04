Así fueron las últimas horas de vida de Sara Millerey, mujer trans fallecida en Antioquia

Un indignante hecho sacude a toda Colombia luego de que se conociera el fallecimiento de Sara Millerey González Borja, una mujer transexual quien fue víctima de personas inescrupulosas que la sometieron a varios actos de violencia hasta apagar su vida.

La situación ocurrió en la tarde del pasado 4 de abril en el municipio de Bello, Antioquia, cuando Sara Millerey González, de 32 años, fue abordada por un grupo de personas que la golpearon en varias oportunidades causándole fracturas en la cabeza, los brazos y piernas; pero no contentos con esto, los agresores lanzaron a la mujer a la quebrada La García , cerca un sector conocido por venta y consumo de estupefacientes.

Sara había salido de la casa de un tío, ubicada en el barrio Playa Rica, a quien había ido a visitar y a pedirle un dinero prestado, ya que, aparentemente, acostumbraba a pedirle este tipo de ayudas a sus familiares que viven en la zona, incluyendo su mamá.

Se dice que la mujer le pidió una suma de dinero mínima con el argumento de ir a comprar elementos de aseo ; pero en medio de la visita Sara habría tenido un disgusto con su tío porque solo le dio $5.000.

Pasadas las 2 de la tarde la mujer salió salió del lugar molesta y comenzó a caminar por el sector con rumbo desconocido; pero sus familiares supieron de ella hacia las 3:00 p.m cuando su mamá fue alertada s obre lo que le había ocurrido a la mujer que luchaba por su vida en la quebrada.

La situación se tornó cada vez peor debido a que Sara Millerey no logró salir por sus propios medios de la quebrada ya que el agua estaba bastante turbia y las fracturas de sus brazos y piernas le impedían levantarse o sostenerse.

Y en un hecho más repudiable aún, se conoció que pese a que los agresores observaron la lucha de Sara por salir del agua, no la auxiliaron y, por el contrario, grabaron su sufrimiento en un clip que posteriormente publicaron en redes sociales.

Sara Millerey, mujer trans fallecida en Antioquia / FOTO: Tomada de redes sociales

Así fueron las últimas horas de vida de Sara Millerey en Bello

En medio de los hechos algunos residentes del sector del barrio Playa Rica se percataron de la situación y de la mujer en el agua por lo que intentaron auxiliarla; sin embargo, se dice que fue imposible el rescate debido a que los agresores que se encontraban grabando intercedieron y evitaron que la comunidad ayudara a la mujer.

Esto desató una angustia en el sector ya que varios residentes dicen que tuvieron que observar la agonía de la mujer sin poder ingresar; fue allí cuando decidieron dar aviso a policías y bomberos que llegaron hasta el sector y lograron sacar con vida a Sara , en presencia de su madre quien también ya había llegado al lugar tras recibir una llamada.

Sara fue trasladada de emergencia al hospital La María, de Medellín, donde los médicos realizaron varias maniobras para estabilizar a la mujer que luchó por su vida durante varias horas .

En medio de su agonía Sara Millerey alcanzó a hablar con su mamá quien le preguntó sobre lo ocurrido pero no fue mucha la información que logró darle debido al delicado estado de salud que presentaba.

Pasaron varias horas en las que la mujer cada vez habló menos con su mamá y presentó un deterioro en su sistema y finalmente el 5 de abril Sara falleció a causa de las lesiones y las infecciones que adquirió en las heridas abiertas que tuvieron contacto con el agua contaminada de la quebrada.

La primera en recibir la triste noticia fue la mamá de la mujer quien en medio de su dolor pidió que se haga justicia con el caso de Millerey a quien le arrebataron la vida sin justificación y en medio de actos que indignan a toda Colombia.

"Eso no se le hace a nadie, eso es injusto. Pido que se haga justicia por la muerte de ella. No tenían por qué volvérmela así, tan horrible, y tirármela en esa cañada. No tienen perdón de Dios los que hicieron eso", expresó la mamá en medio del llanto.

Por lo pronto el caso se encuentra en Fiscalía a espera de que se asigne un fiscal y se adelante la investigación que lleve a los responsables del acto que se habría desencadenado en medio de un hecho transfóbico.