Así hallaron a los cinco menores y dos adultos perdidos en Monserrate tras 20 horas

Tras 20 horas de búsqueda de los cinco menores y los dos adultos, los cuales se habían perdido su rastro en el cerro de Monserrate, se conoció que en la mañana de este lunes 13 de abril de 2026, las autoridades confirmaron el hallazgo con vida de las personas que estaban desaparecidas desde el domingo al medio días.

Se conoció que el grupo pertenece a una escuela de fútbol de la localidad de Kennedy, y estaban haciendo un entrenamiento, sin embargo, al intentar descender, tomaron una ruta no autorizada que los llevó a perderse en la espesa vegetación de la montaña.

Puedes leer: VIDEO: Joven señalado de abuso a otro menor en Usme, en grave estado tras ser herido



Al verse desorientados y con la llegada de la noche, estas cinco personas decidieron buscar protección contra las bajas temperaturas. Según informaron los organismos de socorro, el grupo logró refugiarse en unas cuevas ubicadas en la parte posterior del cerro, cerca de la zona de la quebrada San Francisco.



Uno de los momentos más conmovedores fue al conocer que ante el frío extremo de la madrugada, uno de los profesores de fútbol instruyó a los menores para que se "arrumaran" en un grupo compacto y se abrazaran, utilizando el calor corporal colectivo para poder resistir.

Monserrate / FOTO: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo fue el operativo para encontrar a las personas perdidas en Monserrate?

Horas más tarde se conoció que hubo un esfuerzo coordinado entre la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Metropolitana de Bogotá, lo cual terminó por encontrar a las personas perdidas en Monserrate.

Publicidad

Se conoció que las labores de rastreo incluyeron el uso de drones con sensores de calor, también el uso de un helicóptero "Halcón" de la Policía y así mismo, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para centralizar la información. Sin embargo, el conocimiento del terreno por parte de los rescatistas fue determinante.

Te puede interesar: Desvelan quién habría causado el incendio cerca de Unicentro; hay video de lo ocurrido

Publicidad

Los voluntarios de la Defensa Civil explicaron que decidieron seguir el sendero que conduce a la quebrada San Francisco, ya que, por experiencia, saben que es la ruta que suelen tomar las personas cuando se desvían del camino principal. Al acercarse a la zona, los rescatistas escucharon los gritos de auxilio del grupo, lo que permitió su ubicación exacta sobre las 9:00 de la mañana.

Aunque el reencuentro trajo alivio a las familias, el estado de salud de los siete rescatados requirió atención inmediata. Los médicos de la Secretaría Distrital de Salud reportaron que todos presentaban signos de hipotermia, fatiga extrema, deshidratación y dolores musculares debido a la larga caminata y la exposición al frío.

Además, se reportó que una de las menores sufría de un cuadro asmático, lo que complicaba su situación respiratoria. Tras recibir mantas y alimentos básicos para recuperar calor, los integrantes del grupo fueron trasladados para una valoración médica completa.