Cierran las urnas en Colombia; acaba votaciones para Congreso y consultas presidenciales

A las 4:00 de la tarde de este domingo se cerraron oficialmente las urnas en Colombia, dando por terminada la jornada electoral en la que millones de ciudadanos acudieron a los puestos de votación para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y participar en las consultas interpartidistas que buscan definir candidatos presidenciales.

Desde las 8:00 de la mañana, los colombianos comenzaron a llegar a los centros de votación habilitados en todo el país para ejercer su derecho al voto. Durante el día, los ciudadanos recibieron los tarjetones correspondientes al Senado y a la Cámara de Representantes, además del documento adicional para quienes decidieron participar en alguna de las consultas presidenciales.

La jornada transcurrió durante ocho horas continuas, tiempo en el que las autoridades electorales mantuvieron abiertos los puestos de votación en todo el territorio nacional. En cada mesa, los jurados fueron los encargados de recibir los votos y verificar la identidad de los ciudadanos mediante la cédula de ciudadanía.



Empieza el conteo de votos en todo el país

Una vez se cumplió la hora oficial de cierre, se inició el proceso de escrutinio en cada mesa de votación. Los jurados comenzaron a abrir las urnas para contar uno a uno los votos depositados durante la jornada y registrar los resultados en los formularios electorales correspondientes.

Este procedimiento se realiza en presencia de testigos electorales y bajo la supervisión de las autoridades encargadas del proceso. El conteo inicial permite conocer los primeros resultados preliminares de las votaciones, aunque posteriormente se desarrollará el escrutinio oficial que consolidará los datos finales.

Las elecciones legislativas son uno de los procesos políticos más importantes del país, ya que los ciudadanos eligen a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, quienes tendrán la tarea de legislar y ejercer control político durante el próximo periodo.

De manera paralela, las consultas interpartidistas también cumplen un papel clave dentro del panorama electoral colombiano, pues sirven para que los partidos o coaliciones definan a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones que se celebrarán más adelante.

Con el cierre de las urnas comienza ahora una etapa decisiva del proceso democrático: el conteo de los votos que determinará quiénes ocuparán las curules en el Congreso y qué aspirantes continuarán en la carrera por la Presidencia de la República. Mientras avanzan los escrutinios, el país permanece atento a los resultados que marcarán el rumbo político de los próximos años.