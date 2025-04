Descubren diario de Sara Millerey; las palabras que escribió antes de que apagaran su vida

Colombia llora la partida de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años cuya historia conmueve profundamente al país. A la Millerey, como la llamaban con cariño sus más cercanos, le arrebataron la vida de manera despiadada en el municipio de Bello, Antioquia.

Su caso se suma a los de otras 28 mujeres trans que han perdido la vida en lo que va del año, según cifras del Ministerio de Igualdad.

Sara fue despedida el pasado martes 8 de abril en el barrio La Aldea, lugar donde creció y compartió sus días con quienes la conocieron como una persona alegre, auténtica y resiliente.

Recientemente, había logrado uno de sus sueños, terminar sus estudios de bachillerato. Le encantaba vestirse con elegancia y caminar por las calles con orgullo, disfrutando de las miradas que celebraban su identidad. Una de las personas más cercanas a Sara la describió como “carismática, llena de vida y dueña de una personalidad que brillaba” .

Sara Millerey,b mujer trans fallecida en Bello, Antioquia / FOTO: Compuesta - tomadas de redes

Sara Millerey confesó en su diario que tenía mucho miedo

Su madre, Sandra, habló con Noticias Caracol y reveló un estremecedor fragmento del diario de su hija, donde esta expresaba sus temores: "Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran. Por favor te pido que no sucedan, yo te agradeceré con mi corazón".

Sara solía vivir en una habitación del barrio El Cóngolo, la cual había conseguido con ayuda de su madre. El viernes 4 de abril, visitó a su tío en Playa Rica, donde pidió un poco de dinero para comprar jabón y ropa.

Al no recibir lo que esperaba, se marchó molesta. Horas después, su madre recibió una llamada alarmante donde le informaban que Sara había sido encontrada gravemente herida en una quebrada.

Entierro de Sara Millerey / FOTO: El Colombiano

Cuando llegaron al lugar, la hallaron con múltiples fracturas, aferrada a unas ramas mientras luchaba por mantenerse consciente. Fue trasladada al Hospital La María, en Medellín, pero lamentablemente no resistió.

La Secretaría de Seguridad de Bello informó que Sara fue exageradamente golpeada antes de ser arrojada a la quebrada La García. Transeúntes presenciaron lo sucedido sin intervenir, posiblemente por temor a represalias, ya que se cree que los responsables podrían estar ligados a grupos ilegales.

La investigación avanza. La Fiscalía aún no ha identificado a los responsables, pero se sabe que organizaciones sociales ya habían emitido alertas sobre situaciones de riesgo para la población trans en Bello, donde se han reportado amenazas y actos de “limpieza social”.

La familia de Sara, sus amigos y defensores de derechos humanos piden que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Su diario, sus palabras, sus logros y su lucha por vivir con autenticidad permanecerán como testimonio de una vida valiente que jamás debió ser truncada.

