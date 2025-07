Joven que acabó con sus padres en Villavicencio llamó a su prima para explicar lo que pasó

Un lamentable hecho ocurrió en Villavicencio el pasado 22 de marzo, cuando Juan David Perdomo Wehdeking, de 24 años, acabó con la vida de sus padres, José Luis Perdomo Hernández y Sonia Wehdeking Baños, en un brutal acto dentro de su propio hogar.

Tras perpetrar quitarles la vida a ambos, el joven huyó hacia Bogotá, donde finalmente fue aprehendido por las autoridades. Ahora, Carol Mojica, prima del acusado y sobrina de las víctimas, rompió el silencio, ofreciendo detalles conmovedores del caso y la primera conversación que tuvo con Juan David tras los trágicos eventos.

La noticia del parricidio dejó a la familia Perdomo-Wehdeking en estado de shock. Carol Mojica Perdomo fue una de las primeras en llegar a la escena y en entrevista con el pódcast "Conducta Delictiva", relató cómo una vecina observó a Juan David salir de la casa "con la ropa y los zapatos manchados de sangre".

Días después de la captura de su primo en el barrio El Tunal de Bogotá, gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, Carol lo vio esposado y custodiado por la policía en Villavicencio. "Él volteó a mirar, se quedó mirándonos y volteó la cara", describió, expresando el dolor que sintió al verlo en esas circunstancias.

La llamada telefónica desde la cárcel fue un momento clave. "Me llamó y me dijo: 'Perdóneme, prima, perdóneme por lo que hice'", reveló Carol. A pesar del inmenso dolor y la incredulidad, la prima aseguró no sentir rabia en ese instante, sino una profunda tristeza por el destino que le esperaba a Juan David.

Insistentemente, le preguntó los motivos detrás del horrendo crimen, a lo que el joven respondió con evasivas: "No sé, prima, ni yo mismo sé... son muchas cosas, yo no le puedo decir por aquí, pero son muchas cosas. Después yo le voy a decir".

Juan David le aseguró que en ese momento estaba asimilando lo que había hecho y negó que el acto fuera producto de problemas psicológicos.

Chats de Juan David Perdomo /Foto: Policía Nacional / WhatsApp (IA)

Un detalle que ha generado todo tipo de especulaciones es el hallazgo de un libro en la maleta de Juan David, titulado "El Psicoanalista". Carol describió que se trata de una historia donde una persona es amenazada y forzada a matar a su familia para salvarse.

Lo más escalofriante para la familia fue la coincidencia entre la portada del libro, que reza "Feliz cumpleaños, bienvenido al primer día de tu muerte", y el hecho de que el día del entierro de su tío, este cumplía años. Aunque Carol evita establecer una conexión directa, reconoce que la casualidad resulta "muy dolorosa" para ellos.

Juan David Perdomo aceptó los cargos imputados por haber acabado con la vida de sus padres en Villavicencio /Fotos: Policía Nacional y captura de pantalla X

A un mes del hecho, Juan David aún no ha revelado los verdaderos motivos a su prima. A pesar de las preguntas persistentes de Carol sobre si padecía alguna enfermedad, él continuó negando problemas psicológicos.

Durante la conversación, Juan David mencionó que estaba por terminar una segunda carrera y que planeaba irse del país con sus padres. Carol también reveló la dificultad de la familia para informarle a la abuela sobre el asesinato de su hijo.

La prima notó que, al hablar de su padre, Juan David no mostraba rabia y siempre se refería a él como "papá", desmintiendo rumores de hostilidad.