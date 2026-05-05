Revelan identidades de las 9 personas fallecidas en explosión de mina en Sutatausa

En las últimas horas se confirmó las víctimas de la explosión en el municipio de Sutatausa, situación ocurrida el pasado lunes 4 de mayo de 2026, la cuál dejó un saldo de nueve trabajadores fallecidos y seis heridos en el interior de la mina conocida como La Ciscuda (o P3 La Ciscuda), operada por la empresa Carbones Los Pinos S.A.S.

Después de labores de rescate y la confirmación oficial por parte de la Alcaldía de Sutatausa, se han revelado los nombres de los nueve mineros que perdieron la vida en el socavón. Según el listado difundido por la administración municipal, las víctimas fueron:

Crisanto Balanta, Osvaldo Barrera Mojica, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, Blas María Chivita Choachi, José Hernando Mojica Martínez, Carlos Edilson Prada Fuentes, Wilmer Yesid Prada Rincón, Eduar Ferney Trochez Guejía y Rodolfo Romero. Ante esto, el alcalde Jhonatan Ojeda expresó su solidaridad con la familia afectada.



¿Sobrevivientes de la explosión en la mina en Sutatausa?

De igual forma, se conoció que las labores de Salvamento Minero permitieron rescatar con vida a seis personas. Estos trabajadores fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Ubaté (Hospital El Salvador), donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

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Por otro lado, las autoridades mencionaron que la principal hipótesis manejada sobre la explosión es la acumulación de gases dentro del socavón, el cual tiene una profundidad aproximada de 600 metros. La detonación afectó a un total de 15 mineros que se encontraban en el turno de la tarde.

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Uno de los puntos más críticos de la investigación radica en que la operación minera había sido inspeccionada recientemente. Tanto es así que el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, a través del capitán Álvaro Farfán, reveló que el pasado 9 de abril se realizó una visita técnica en la que se emitieron varias recomendaciones de seguridad.

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Ahora, se evalúa si dichas directrices fueron cumplidas por la empresa responsable, lo que podría derivar en investigaciones profundas sobre la viabilidad de la operación. Cabe recordar que la mina en Sutatausa ha sido escenario de varios incidentes mineros en los últimos años.

Cabe recordar que en marzo de 2023, una explosión similar en el socavón El Hoyo cobró la vida de 21 mineros, siendo uno de los peores desastres del país. La recurrencia de estos "accidentes" ha llevado a la Agencia Nacional de Minería (ANM) a reiterar su compromiso para implementar las medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.