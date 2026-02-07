Niño fue olvidado en un parque durante recreo escolar y el colegio dio su versión

Un momento de recreo terminó en angustia para una familia en el norte de Bogotá. Un niño de 9 años fue encontrado solo en un parque público, luego de que su colegio regresara a clases sin notar que él no estaba con el grupo.

El caso fue denunciado por su madre, Jeanneth Lavacude, y ocurrió en un plantel ubicado en el barrio Almendros del Norte, en la localidad de Suba.

Puedes leer: Valor de la pensión de colegios Gimnasio Campestre y Marymount; los más gomelos de Bogotá



El hecho se presentó el miércoles 4 de febrero de 2026, durante el segundo día de clases del menor como estudiante nuevo de cuarto de primaria. Según relató la madre en entrevista con Alerta Bogotá, su hijo participaba en una salida habitual al parque cercano, donde los estudiantes realizan los descansos diarios.

Lavacude explicó que se enteró de la situación de forma inesperada. Recibió un mensaje por WhatsApp con una foto de su hijo sentado en un parque del sector. En un primer momento pensó que se trataba de una actividad programada por el colegio, ya que su hija mayor debía recogerlo al finalizar la jornada.

Sin embargo, al comunicarse con la adolescente, descubrió que el niño no estaba en la institución. Tampoco el personal del colegio tenía claridad sobre dónde se encontraba el menor en ese momento.

Publicidad

Puedes leer: Link para reclamar bono de movilidad escolar 2026; paso a paso

La madre relató que su hijo fue hallado por una vecina del parque, ubicado a dos cuadras del colegio. La mujer logró contactarla luego de que el niño recordara el número telefónico de su mamá. Para ese momento, según Lavacude, el menor llevaba aproximadamente dos horas solo en el lugar.

Publicidad

El niño le contó a su familia que estaba jugando con sus compañeros cuando decidió sentarse cerca de un árbol para jugar con tierra. Al volver a mirar alrededor, notó que ya no había otros estudiantes ni profesores.

“El niño me dijo que pensó que su hermana iba a llegar por él. Por eso se quedó ahí esperando”, contó su madre.

La versión del colegio sobre el abandono del niño

Según la madre, inicialmente el colegio indicó que los estudiantes se encontraban en el segundo descanso del día cuando ocurrió el hecho. Explicaron que el recreo se realizaba en un parque cercano porque la institución funciona en casas adaptadas que no cuentan con zonas amplias.

Lavacude aseguró que al momento de matricular a su hijo le informaron que las salidas al parque se hacían con acompañamiento de docentes y con medidas de identificación.

Posteriormente, la institución dio otra versión. Al día siguiente, cuando la madre acudió al colegio, le informaron que la salida al parque se habría hecho hacia las 12:45 del mediodía y que el regreso al plantel fue alrededor de la 1:45 de la tarde, momento en el que los estudiantes esperaban a sus acudientes.

La ausencia del menor solo fue notada cuando su hermana mayor llegó al colegio y preguntó por él. Según Lavacude, en ese momento el personal no tenía claridad sobre dónde estaba el niño.

Publicidad

“La profesora me dijo que el curso tenía 38 estudiantes, pero cuando hablamos del paseo al parque mencionó que salieron 34 o 35 niños, y después dijo que eran 35. Esa falta de claridad fue lo que yo cuestioné”, expresó.

La madre indicó que la rectora del plantel se comunicó con ella el mismo día del incidente para ofrecer disculpas. Aun así, su familia decidió retirar al menor de la institución.

Publicidad

Además, Lavacude contó que al acudir al colegio informó a otros padres de familia sobre lo ocurrido. Según su versión, varios acudientes expresaron inquietudes sobre el control durante las salidas.

Incluso, una madre manifestó preocupación porque su hija tiene diagnóstico de autismo leve y temía que pudiera pasar por una situación similar.

