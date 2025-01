Papá y tío de Sara Michel Vargas, vinculados en caso de acceso a la niña

El caso de Sara Michel Vargas sigue generando conmoción en Boyacá y en toda Colombia. La pequeña desapareció el 25 de diciembre y fue encontrada sin vida el 12 de enero en una zona rural de Sogamoso. A medida que avanza la investigación, surgen nuevos detalles que estremecen a la comunidad y dan un giro inesperado al caso.

En una reciente entrevista con La Red Viral, la madre de Sara Michel relató los momentos críticos en los que buscó a su hija tras percatarse de su desaparición. “Yo la vi cuando salió del portón... luego de una discusión con mi yerno, pasaron 15 o 20 minutos y decidí buscarla, pero ya no estaba”, señaló.

Según la mujer, recorrió varios puntos cercanos en el municipio de Sogamoso en búsqueda de su hijita, incluyendo el trayecto hacia la bomba Olaya, la Universidad y otras áreas urbanas, sin obtener resultados.

Durante la madrugada, se encontró con el padre de la menor y continuó buscándola, pero solo hasta este 20 de enero se confirmó su muerte luego de las muestras hechas a los restos hallados junto con algunas prendas que llevaba el día de su desaparición.

Lo que dijo el papá de Sara Michel Vargas

El padre de la menor, también entrevistado, expresó su tristeza por la pérdida de su hija y rechazó las acusaciones que circulan en su contra. “Yo ese día no la regañé ni nada. Yo la quiero mucho. Ellos no saben el dolor que nosotros tenemos para que estén hablando lo que no es” , afirmó.

Sara Michel Vargas habría sido víctima de abuso

Una de las revelaciones más impactantes en el caso es el señalamiento de que Sara Michel habría sido víctima de abuso íntimo cuando tenía siete años. Según el periodista de La Red Viral, las investigaciones señalan a su padre y a un tío como presuntos responsables de este delito, lo que abrió un proceso penal en su contra.

La madre recordó que, en su momento, se presentó una denuncia ante las autoridades por medio del colegio de la niña, pero aseguró que no se tomaron acciones contundentes. “Siendo una prioridad, las autoridades estaban en la obligación de protegerla. ¿Por qué no lo hicieron cuando la niña habló? Esperaron que pasara esto para actuar” , lamentó.

Una vida tranquila y marcada por el dolor

Sara Michel, descrita como una niña tranquila, con pocos amigos y apegada a su perro y las actividades del campo, vivía bajo la supervisión constante de su madre. Sin embargo, detrás de esta imagen pacífica, parece haber existido un contexto de vulnerabilidad que no fue atendido a tiempo.

Por este caso fue capturado su primo Juan Carlos Rodríguez como principal sospechoso de haberla raptado y haber acabado con su vida.

Juan Carlos Rodríguez primo de la pequeña Sara Michel Vargas fue capturado /Fotos: redes sociales

El caso continúa siendo investigado, y las autoridades buscan esclarecer todos los hechos relacionados con la desaparición y muerte de la menor, así como los señalamientos previos de abuso. La comunidad exige justicia y respuestas para evitar que tragedias como esta se repitan.

