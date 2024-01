¿Es normal orinarse de la risa? Revelan sus causas y a quiénes afecta

La incontinencia urinaria, caracterizada por la pérdida involuntaria de orina, es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. Entre sus diversas formas, la incontinencia de esfuerzo destaca como una condición más frecuente en mujeres que en hombres. Se presenta cuando actividades físicas como toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados ejercen presión sobre la vejiga, generando pérdidas de orina sin relación con el estrés psicológico.

A diferencia de la incontinencia de urgencia y de la vejiga hiperactiva, la incontinencia de esfuerzo se caracteriza por la ausencia de contracciones repentinas del músculo de la vejiga. Si bien puede generar sentimientos de vergüenza y llevar al aislamiento social, es importante destacar que con el tratamiento adecuado, se puede mejorar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Los síntomas de la incontinencia de esfuerzo se manifiestan en diversas situaciones cotidianas, como:

Incontinencia de esfuerzo, afecta mayormente a las mujeres /Foto: composición, Getty Images

Al toser o estornudar

Al reír

Al inclinarse hacia delante

Al levantar objetos pesados

Al realizar ejercicio físico

Durante las relaciones sexuales

Es fundamental comprender que las pérdidas de orina pueden no ocurrir en todas estas situaciones, pero la presión ejercida sobre la vejiga aumenta la probabilidad de experimentarlas, especialmente cuando la vejiga está llena.

Cuándo buscar ayuda médica para el control de la incontinencia de esfuerzo:

Si los síntomas de la incontinencia de esfuerzo resultan molestos o interfieren con las actividades diarias, como el trabajo, pasatiempos o vida social, es crucial consultar a un profesional de la salud. La atención médica oportuna puede marcar la diferencia en el manejo y control de esta condición.

La incontinencia de esfuerzo no debería limitar tu vida. Con el tratamiento adecuado, es posible controlar esta condición y mejorar tu bienestar general. No hay que dudar en hablar con tu proveedor de atención médica para abordar cualquier inquietud y encontrar la mejor solución para ti. La salud urogenital es fundamental para una vida plena, y no hay razón para dejar que la incontinencia de esfuerzo obstaculice tu camino hacia el bienestar.

