Taxista agrede a adulto mayor que le reclamó cobro excesivo de un servicio; quedó en video

Imágenes de cámaras de seguridad en Ibagué registraron un hecho que ha generado indignación en redes sociales. El 2 de octubre, en el barrio San Vicente de Paúl, sector Las Ferias, un taxista golpeó a un ciudadano de 85 años después de que este le reclamara por un presunto cobro excesivo durante un servicio.

El video, que comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, muestra cómo el adulto mayor se acerca al vehículo amarillo y sostiene una conversación con el conductor. En cuestión de segundos, la situación se torna agresiva y el taxista desciende del carro para golpear al ciudadano de avanzada edad. La escena fue captada claramente por la cámara instalada en la zona.

La difusión del video generó una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios reprocharon la reacción del conductor y mostraron solidaridad hacia el adulto mayor, quien, según los reportes iniciales, salió ileso a pesar de la agresión. Sin embargo, el impacto del momento quedó grabado y avivó la discusión sobre la intolerancia en las calles.

Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad del taxista ni si el afectado interpuso una denuncia formal. Tampoco se conocen detalles sobre las acciones que puedan tomar las autoridades locales frente a lo sucedido. Lo único claro es que el episodio causó gran rechazo, al tratarse de una persona de 85 años que terminó siendo víctima de un acto de violencia por una discusión relacionada con el valor del servicio.

El hecho se registró en una de las vías principales del barrio San Vicente de Paúl, donde varios transeúntes presenciaron el altercado. Algunos de ellos fueron quienes difundieron inicialmente las imágenes en grupos de mensajería y redes sociales, lo que permitió que la grabación se viralizara en cuestión de horas.

