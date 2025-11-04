Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
¿BANCOLOMBIA SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS?
AÍDA MERLANO PILLADA CON EMPRESARIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Cobro en tarifas de energía bajaría para colombianos; factura aliviaría el bolsillo

Cobro en tarifas de energía bajaría para colombianos; factura aliviaría el bolsillo

La Creg propone reducir hasta 45% el componente de comercialización de la energía para aliviar a colombianos, pero la medida preocupa al sector por su alto impacto financiero.