Declaración de Renta 2025: nuevas fechas dan alivio a personas naturales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reiteró el llamado a los colombianos a realizar su declaración de renta como personas naturales, durante este mes de octubre. Este proceso representa un apoyo clave para la salud fiscal del país de cara al próximo año.

El calendario oficial para declarar renta, menciona que se debe mirar los dos últimos dígitos del número de cédula, para saber las personas correspondientes para que hagan el procedimiento dentro de la fecha del 1 al 24 de octubre. Por lo cual, millones de ciudadanos deben observar atentamente su obligación tributaria para evitar contratiempos y cumplir con la normativa vigente.

Puedes leer: Declaración de renta: el error más común y que te puede salir bastante caro



De igual forma, la DIAN recalca que las personas que no puedan declarar renta de manera oportuna se expondrán a sanciones con intereses determinados. Los costos potenciales incluyen el tiempo proporcional a la demora y al monto del impuesto, así como restricciones legales y reportes negativos en centrales de riesgo.

La sanción mínima por extemporaneidad es del 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso. Si no se presenta la declaración, incluso después de un requerimiento de la DIAN, la multa puede ascender al 20 % del total de ingresos brutos o de las consignaciones bancarias del período no declarado.

Además estás sanciones pueden dificultar la obtención de créditos o el acceso a trámites con entidades estatales. Por ello, el cumplimiento de la declaración de renta es crucial para mantener una vida financiera sana y estable



¿Por qué es importante declarar renta en Colombia?

Sumado a esto, la DIAN deja claro la importancia de declarar renta, es por el impacto de la correcta cultura tributaria va más allá del simple cumplimiento normativo, debido a que los países con sólidos sistemas y ciudadanos comprometidos presentan mayores niveles de bienestar y estabilidad social.

Publicidad

Puedes leer: Drástica advertencia de la DIAN a usuarios de Nequi sobre declaración de renta

Tanto es así, que esta entidad viene reforzando sus sistemas tecnológicos con el propósito de facilitar este procedimiento. Al punto que en las plataformas digitales, guías y asistencia virtual son las herramientas de que dispone la DIAN a todos sus usuarios para cumplir y poder declarar renta.

Publicidad

Dichas acciones coinciden con las tomadas en otros países de la región, donde se usa la digitalización tributaria ayuda a robustecer la eficiencia y transparencia del recaudo.

Mira también: ¿Usas frecuentemente la aplicación de Nequi? La Dian podría apretarte y ponerte a declarar renta