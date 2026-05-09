FNA lanza feria de vivienda con créditos que ilusionan a miles de colombianos

Miles de colombianos que sueñan con tener vivienda propia ya empiezan a mirar con atención una nueva feria organizada por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), evento que reunirá constructoras, cajas de compensación y asesorías financieras para quienes buscan comprar casa o apartamento en el país.

La entidad confirmó que la llamada “Feria de Vivienda Por Colombia” se realizará durante los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 en Bogotá. Según informó el FNA, la actividad se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y estará enfocada en personas interesadas en acceder a créditos hipotecarios, subsidios y alternativas de financiación.

Financiación total y aprobaciones rápidas serán protagonistas

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de esta feria es la posibilidad de acceder a créditos con financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda, una medida que el Fondo Nacional del Ahorro viene impulsando durante 2026 para facilitar el acceso a inmuebles VIS, VIP y otros proyectos habitacionales.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los asistentes podrán recibir orientación personalizada sobre diferentes modalidades de crédito, leasing habitacional y programas de ahorro. Además, el evento contará con constructoras y aliados del sector inmobiliario que presentarán proyectos disponibles para compra inmediata.

La feria se llevará a cabo en la sede principal del Fondo Nacional del Ahorro, ubicada en la carrera 65 #11-83, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El FNA también indicó que algunas solicitudes podrían recibir aprobación en cuestión de minutos, dependiendo de la documentación y perfil financiero del solicitante.

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Otro de los temas que ha generado expectativa es la eliminación de la cuota inicial en ciertos casos. Según explicó el Fondo Nacional del Ahorro en semanas anteriores, algunos programas permitirán financiar la totalidad del inmueble para quienes cumplan los requisitos establecidos por la entidad.

La actividad también incluirá educación financiera para quienes todavía no han iniciado el proceso de compra de vivienda y desean entender cómo funcionan los créditos hipotecarios, los subsidios y los sistemas de ahorro.

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En medio del aumento del interés por adquirir vivienda propia en Colombia, distintas entidades han empezado a reforzar sus programas de financiación. Sin embargo, expertos recuerdan que antes de adquirir cualquier obligación financiera es importante revisar la capacidad de pago y las condiciones del crédito para evitar problemas económicos en el futuro.

El Fondo Nacional del Ahorro informó que las personas interesadas podrán realizar el proceso de inscripción previamente a través de los canales habilitados por la entidad y consultar allí los requisitos para participar en la feria.