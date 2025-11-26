¿Otra vez? Nequi está caído y así responde la plataforma a los usuarios

Este miércoles 26 de noviembre, miles de usuarios reportaron que la plataforma Nequi estaba caída. Al intentar ingresar a la aplicación, muchos recibieron el mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en nequi.com.co/status el estado de nuestros servicios”.

Esto confirmó que la billetera digital presenta fallas, aunque no se han dado detalles sobre la causa del inconveniente.

La única solución que Nequi ofrece por ahora es revisar el estado del servicio en su página oficial nequi.com.co/status. Sin embargo, este sitio solo muestra notificaciones generales sobre "intermitencias" y no detalla qué está fallando ni cuándo se restablecerá completamente el servicio.



Nequi no ha informado si la caída se debe a un mantenimiento programado o a un error técnico inesperado, y tampoco se ha compartido un comunicado oficial en redes sociales o en su app. La recomendación principal para los usuarios es evitar múltiples intentos de acceso, ya que esto podría bloquear temporalmente las cuentas.

A pesar de la incertidumbre, la plataforma asegura que trabaja para restablecer los servicios lo antes posible. Los usuarios pueden consultar constantemente el estado de la app a través de la página indicada, aunque por el momento no hay una hora exacta de recuperación.

No se podrá entrar a Nequi el 4 de noviembre por mantenimiento /Foto: Logo Nequi ( composición IA)

Quejas de usuarios de Nequi por constantes caídas

El impacto de la caída se siente especialmente entre quienes dependen de Nequi para pagos, transferencias y recargas inmediatas. Usuarios han expresado su frustración en redes sociales, aunque mantienen la esperanza de que el servicio se reactive pronto.

Por ahora, la recomendación es paciencia y seguir las actualizaciones oficiales de Nequi para evitar contratiempos mayores mientras la plataforma soluciona las intermitencias reportadas este miércoles 26 de noviembre.