TuLlave: cómo recuperar tu dinero si perdiste la tarjeta

El Sistema Masivo de Transporte Público de Bogotá,TransMilenio, ha detallado el procedimiento para que los usuarios puedan proteger el saldo de sus tarjetas del SITP en caso de pérdida, daño o hurto. Este proceso solo es aplicable a las tarjetas personalizadas, resaltando uno de los beneficios clave de la personalización.

La recuperación del saldo requiere seguir una serie de pasos específicos, comenzando por el reporte inmediato del incidente, además es importante precisar que la invitación es a que se le dé a la tarjeta una importancia como la de un documento de identidad, ya que vienen datos específicos y por supuesto dinero invertido.

Reporte Inmediato y Bloqueo de Tarjeta

El primer paso que debe seguir el usuario es reportar la pérdida, daño o hurto de la tarjeta llamando a la línea de atención al usuario al número (601) 4824304. Una vez efectuado el reporte, el concesionario de recaudo procederá a bloquear la tarjeta y proteger el saldo depositado. Es importante destacar que este bloqueo se realizará al cierre de la operación del sistema, garantizando la seguridad del saldo hasta ese momento.

Adquisición de Nueva Tarjeta y Recuperación del Saldo

Posteriormente, el usuario debe dirigirse a uno de los puntos de Atención al Usuario y Personalización, cuya ubicación puede consultarse en el sitio web de Tullave. En estos puntos, el usuario deberá adquirir una nueva tarjeta, a la cual se transferirá el saldo de la tarjeta bloqueada. Este proceso también incluye la personalización de la nueva tarjeta.

Tipos de Tarjetas y Beneficios de la Personalización

TransMilenio ofrece tres tipos de tarjetas, la básica y dos versiones personalizadas denominadas 'Plus' y 'Plus Especial'. La tarjeta básica tiene un costo de 6,000 pesos, pero no incluye los datos personales del usuario y, por tanto, no ofrece los beneficios de las tarjetas personalizadas.

La tarjeta 'Plus' se personaliza con el nombre e identificación del usuario y también tiene un costo de 6,000 pesos. Esta tarjeta permite acceder a beneficios adicionales proporcionados por el sistema, como descuentos por transbordo y la posibilidad de viajar a crédito en los servicios zonales.

La tarjeta 'Plus Especial', dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad, se personaliza con nombre, identificación y foto del usuario. Además de los beneficios generales de la tarjeta “Plus”, ofrece descuentos especiales en el sistema de transporte.

