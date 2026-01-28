VIDEO: Emotivo gesto de un campesino del Huila y el cantante Julián Daza en lote baldío

El departamento del Huila, conocido por sus paisajes montañosos y la excelencia de su café, ha sido testigo de una de las historias de solidaridad más conmovedoras de los últimos tiempos.

No se trata de un gran proyecto gubernamental, sino de la iniciativa de un hombre: Jheisonfs, un campesino que, cansado de la falta de espacios recreativos para los jóvenes de su zona, decidió que el cambio empezaría con sus propias manos.

A través de sus plataformas digitales, este creador de contenido compartía la crudeza y la belleza de la vida rural, pero siempre con un mensaje de esperanza y una meta clara: construir una cancha de fútbol desde cero.



Sin maquinaria pesada inicial ni presupuestos millonarios, Jheisonfs asumió el reto de adecuar un terreno que, a simple vista, no parecía apto para el deporte.

La transformación del lote baldío no fue una tarea solitaria, aunque requirió de un sacrificio personal inmenso. Jheisonfs documentó cada paso del proceso, mostrando cómo dedicaba jornadas enteras a la recolección de café con el único fin de reunir los recursos económicos necesarios para levantar la infraestructura deportiva.

Fue en uno de estos videos testimoniales donde la música se convirtió en el puente definitivo.

Utilizando como banda sonora la canción “Dios Me Dijo”, interpretada por el reconocido artista colombiano Julián Daza, el joven campesino expresó su fe inquebrantable y su admiración por el mensaje del cantante.

Este contenido no pasó desapercibido. Julián Daza, quien ya seguía las publicaciones del huilense, quedó impactado por la honestidad del proyecto y decidió comentar la publicación.

Lo que inició como un intercambio de mensajes en redes sociales pronto escaló a una conexión genuina. Daza, conmovido por la determinación de Jheisonfs, lo invitó a una de sus presentaciones para conocerse cara a cara y validar de cerca la magnitud de su labor social.

El encuentro entre el artista y el campesino confirmó que la iniciativa era un proyecto honesto con un profundo sentido de comunidad.

Julián Daza, lejos de buscar un protagonismo mediático, decidió involucrarse desde una dimensión humana y personal, entendiendo que su rol como figura pública le permitía visibilizar historias que suelen ocurrir en el anonimato del campo.

El compromiso de Daza no se limitó a palabras de aliento. El artista prometió acompañar a Jheisonfs el día de la inauguración, un gesto que simbolizó el respaldo de la cultura al trabajo colectivo.

Las imágenes de ese día final reflejaron el éxito de la perseverancia: una comunidad reunida, una convocatoria masiva y, sobre todo, un espacio digno donde niños y jóvenes ahora pueden cultivar la disciplina y la esperanza a través del fútbol.