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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Camilo confirma tour mundial con más de 30 conciertos; este será su paso por Colombia

Camilo confirma tour mundial con más de 30 conciertos; este será su paso por Colombia

El artista anuncia gira mundial 2026 en 18 países y confirma fecha de cierre en Bogotá, donde presentará sus éxitos y nuevas canciones ante su público en Colombia.

¿Cuándo será el Tour de Camilo en Colombia?
Tour mundial de Camilo
Foto: @camilo
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

El cantante colombiano Camilo confirmó su gira internacional 2026, un recorrido que incluirá más de 30 conciertos en 18 países de Europa y América. El tour iniciará el 13 de junio en Tenerife, España, y se extenderá durante más de seis meses con presentaciones en ciudades clave del mundo.

Camilo, reconocido por éxitos como 'Tutu', 'Favorito' y 'Vida de Rico', se consolidó como uno de los artistas latinos más escuchados en plataformas digitales y ganador de seis premios Latin Grammy. Su estilo mezcla pop, balada y sonidos urbanos, con letras centradas en el amor y la vida cotidiana. El artista llevará su música a escenarios en Europa, México, Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, donde cerrará la gira en Colombia.

Puedes leer: Tras 31 años, hijo de Patricia Teherán logra reconocimiento legal; podrá recibir regalías

¿Cuándo será el concierto de Camilo en Colombia?

El cierre de la gira está programado para el 12 de diciembre de 2026 en Bogotá, en el Movistar Arena, donde finalizará el tour mundial frente a su público local. Este concierto marcará el final del recorrido internacional del artista, que pasará por Europa, América y el Caribe durante más de seis meses.

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Calendario de la gira de Camilo 2026

Estas son algunas de las fechas confirmadas del tour, especialmente en México y primeras ciudades anunciadas:

Europa (inicio de gira)

  • 13 de junio: Tenerife, España
  • 15 de junio: Londres, Reino Unido
  • 17 de junio: París, Francia
  • Fechas en Milán, Berlín y Ámsterdam también hacen parte del recorrido

Puedes ver: ¿Quién fue el verdadero Simón? El secreto que inspiró la salsa más famosa de Willie Colón

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México (agosto y septiembre)

  • 28 de agosto: Ciudad de México – Arena CDMX
  • 29 de agosto: Querétaro – Auditorio Josefa
  • 30 de agosto: León – Velaria de Feria
  • 3 de septiembre: Veracruz – World Trade Center
  • 4 de septiembre: Monterrey – Arena Monterrey
  • 5 de septiembre: Guadalajara – Arena Guadalajara
  • 6 de septiembre: San Luis Potosí – Tangamanga
  • 10 de septiembre: Hermosillo – CUM
  • 11 de septiembre: Puebla – Auditorio GNP
  • 12 de septiembre: Tampico – Expo Tampico
  • 17 de septiembre: Cancún – Plaza de Toros
  • 18 de septiembre: Mérida – Foro GNP

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América y Caribe (fechas generales)

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El tour también incluye presentaciones en:

  • Estados Unidos: ciudades como Miami, Chicago y Nueva York
  • Caribe: Puerto Rico y República Dominicana
  • Sudamérica: Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay

Se espera que su espectáculo incluya sus principales éxitos y nuevas canciones de su próximo álbum, en una propuesta que busca conectar con su público en cada país. La gira representa uno de los proyectos más ambiciosos del artista, con presencia en múltiples escenarios y una agenda que se extenderá por más de medio año.

Además, el tour contará con una puesta en escena renovada, acompañada de elementos visuales y momentos interactivos pensados para fortalecer la cercanía con sus seguidores, conocidos como “La Tribu”, quienes suelen jugar un papel clave en cada presentación en vivo, según lo anunciado en diferentes canales oficiales del artista y la presentación del tour.

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