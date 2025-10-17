David Guetta encenderá Bogotá:hora, teloneros y las canciones que harán vibrar el MedPlus

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
David Guetta, uno de lo nombres más influyentes de la música electrónica contemporánea, regresa a Colombia para presentar su gira “The Monolith Tour”, llevando consigo una trayectoria de más de veinte años, donde ha fusionado el pop con el dance y ha colaborado con estrellas de renombre mundial.
El escenario seleccionado para este espectáculo será el Coliseo Medplus en Bogotá, una puesta en escena que ha deslumbrado en Europa, Asia y Norteamérica. Un show con pantallas envolventes y diseño visual de última generación que redefine la experiencia del EDM y promete una noche sensorial al ritmo de sus mayores éxitos.
Las puertas serán abiertas desde las 6 de la tarde, cabe mencionar que dará inicio a las 10:30 de la noche, lo que le permitirá al publico acomodarse con tiempo.
Puedes leer: ¿Shakira a los premios Óscar? El motivo por el que la colombiana podría ser nominada
Antes de que suba al escenario principal, la noche será inaugurada por dos reconocidos representantes de la escena electrónica colombiana, Pau Calderón, considerada una de las DJs más premiadas del país, será una de las encargadas de calentar el ambiente con su estilo vibrante y experiencia en festivales nacionales.
También participará Cato Anaya, conocido por su enfoque innovador como DJ y productor local, ambos se encargarán de preparar la pista para lo que será la presentación estelar.
El setlist confirmado incluye un recorrido por muchos de sus temas más icónicos junto con mezclas explosivas, algunos de los temas que se esperan escuchar son:
Publicidad
Puedes leer: Se abre un nuevo capítulo: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh
Este evento no es solo un concierto más, es una combinación de talento internacional con impulso local, ideal para fanáticos de los beats electrónicos que buscan una experiencia envolvente., con teloneros que aportan frescura y un setlist cargado de éxito.
Publicidad
La noche se perfila como un espectáculo completo, tanto para quienes siguen la carrera de David Guetta como para quienes disfrutan del talento colombiano emergente.
Mira también: Este sería el famoso cantante con el que Karina García saldría al ring