David Guetta encenderá Bogotá:hora, teloneros y las canciones que harán vibrar el MedPlus

David Guetta, uno de lo nombres más influyentes de la música electrónica contemporánea, regresa a Colombia para presentar su gira “The Monolith Tour”, llevando consigo una trayectoria de más de veinte años, donde ha fusionado el pop con el dance y ha colaborado con estrellas de renombre mundial.

El escenario seleccionado para este espectáculo será el Coliseo Medplus en Bogotá, una puesta en escena que ha deslumbrado en Europa, Asia y Norteamérica. Un show con pantallas envolventes y diseño visual de última generación que redefine la experiencia del EDM y promete una noche sensorial al ritmo de sus mayores éxitos.

Las puertas serán abiertas desde las 6 de la tarde, cabe mencionar que dará inicio a las 10:30 de la noche, lo que le permitirá al publico acomodarse con tiempo.



¿Quiénes serán los teloneros del concierto de David Guetta?

Antes de que suba al escenario principal, la noche será inaugurada por dos reconocidos representantes de la escena electrónica colombiana, Pau Calderón, considerada una de las DJs más premiadas del país, será una de las encargadas de calentar el ambiente con su estilo vibrante y experiencia en festivales nacionales.

También participará Cato Anaya, conocido por su enfoque innovador como DJ y productor local, ambos se encargarán de preparar la pista para lo que será la presentación estelar.



¿Cuál es el setlist del concierto de David Guetta?

El setlist confirmado incluye un recorrido por muchos de sus temas más icónicos junto con mezclas explosivas, algunos de los temas que se esperan escuchar son:

I’m Good (Blue)

Calling . Titanium

Things I Haven’t Told You

Night in Detroit

Memories . Satisfaction

Victory Lap

Cash Out

Tesla . Dame un Grrr

Verano en NY

Let’s Go

Sexy bitch

Play Hard

The Business

Love is gone. Don’t you know. Set fire to the rain

When love takes over. Just the way you are

Turn it off

Levels

Voodoo

Gotta Feeling. Love is a Drug. We found love

Together +

Walked away

Love Tonight. Give me everything. Aria

Without you

The Best

¿Por qué no me puedo perder el concierto de David Guetta?

Este evento no es solo un concierto más, es una combinación de talento internacional con impulso local, ideal para fanáticos de los beats electrónicos que buscan una experiencia envolvente., con teloneros que aportan frescura y un setlist cargado de éxito.

La noche se perfila como un espectáculo completo, tanto para quienes siguen la carrera de David Guetta como para quienes disfrutan del talento colombiano emergente.

