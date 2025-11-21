Hallan enorme serpiente en una casa de La Boquilla: Policía la rescató del techo

La calma de una vivienda en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, se rompió por completo cuando sus habitantes descubrieron que no estaban solos: una enorme serpiente había decidido esconderse justo en el techo de Eternit. La sorpresa fue tal que, sin pensarlo dos veces, la familia llamó a las autoridades para que atendieran la emergencia.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que los uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental fueron los encargados de manejar la situación. Estos funcionarios, entrenados para trabajar con fauna silvestre, llegaron al barrio Los Almendros y se encontraron con la escena: una boa constrictora de más de un metro de largo, acomodada entre las láminas del techo, completamente inmóvil.

El hallazgo dejó perplejos a los residentes, quienes aseguraron que apenas amaneció escucharon ruidos extraños y pensaron que se trataba de un animal pequeño. Sin embargo, al revisar con más calma, vieron parte del cuerpo del reptil asomándose entre las estructuras. Fue entonces cuando pidieron apoyo inmediato, pues temían que la serpiente descendiera hacia las habitaciones.

Según informó la institución, los policías emplearon guantes, herramientas y técnicas especiales para inmovilizar al animal sin lastimarlo. Uno de los uniformados logró sujetar la cabeza de la serpiente, mientras otro sostenía el cuerpo, que se encontraba enroscado en una de las vigas. Luego de varios minutos de maniobra, lograron retirarla del techo y colocarla en una bolsa especial para evaluar su estado.

Las autoridades aclararon que este tipo de apariciones no son extrañas en zonas cercanas a manglares y cuerpos de agua, como La Boquilla, donde especies como las boas constrictoras buscan refugio cuando se sienten amenazadas o salen en busca de calor durante la noche.

Sobre esta especie en particular, los expertos recordaron que es completamente silenciosa, de hábitos nocturnos y suele pasar largas horas enrollada en troncos o superficies elevadas. No recurre a veneno, sino a la fuerza de su cuerpo para dominar a sus presas mediante la constricción. Entre sus alimentos están aves, roedores, lagartos y pequeños mamíferos.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que la rápida reacción de la patrulla evitó un riesgo innecesario para los habitantes de la casa y garantizó que el animal fuera tratado de forma adecuada. Señaló además que el compromiso de los uniformados no solo se enfoca en la seguridad ciudadana, sino también en la protección del ambiente y la atención de emergencias que involucren fauna silvestre.

Una vez revisada, la boa será trasladada a un entorno natural y seguro, lejos de zonas residenciales, para que pueda continuar su ciclo sin generar inconvenientes en la comunidad.