Mujer sacó el sofá para que se secara y el camión de basura se lo llevó

Lo que parecía una rutina doméstica más terminó convirtiéndose en una historia viral que recorrió redes sociales en cuestión de horas. Una mujer en Brasil vivió un momento inesperado cuando decidió sacar su sofá a la calle para que se secara al sol, sin imaginar que el camión de basura lo confundiría con un objeto abandonado y se lo llevaría.

El hecho ocurrió en el estado de Alagoas y quedó registrado en video. En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, se observa el momento exacto en el que los operarios del servicio de aseo cargan el sofá y lo suben al camión, mientras la dueña reacciona con sorpresa al notar lo que estaba ocurriendo frente a su casa.

Puedes leer: Mhoni Vidente predice fallecimiento de expresidente; moriría por un infarto fulminante



Según contó la propia protagonista, había lavado el mueble y lo sacó por un rato para que se secara al aire libre, una práctica común en muchas zonas donde el clima ayuda a acelerar el proceso. Sin embargo, el sofá quedó ubicado en un punto visible desde la calle, lo que llevó a que fuera interpretado como un elemento para desechar.

Tras lo ocurrido, la mujer decidió grabar un video explicando la situación y mostrando el lugar donde había dejado el sofá. El clip fue publicado en redes sociales y, en pocas horas, empezó a sumar miles de reproducciones, comentarios y compartidos.

Publicidad

Puedes leer: Turista en Australia fue mordido por pulpo de anillos azules y pasó 20 horas en coma



Un giro inesperado tras hacerse viral

Lo que la mujer no esperaba era que la viralidad del video llegara mucho más lejos. Días después de la publicación, una empresa de muebles conoció su historia y decidió contactarla tras ver el alcance que había tenido el contenido.

Como gesto, la compañía optó por regalarle un sofá nuevo, convirtiendo el error inicial en una experiencia positiva. La entrega del mueble también fue compartida en redes sociales, donde la protagonista agradeció el gesto y contó cómo una situación incómoda terminó resolviéndose de la mejor manera.

Publicidad