Colegio de Valeria Afanador es investigado y corre riesgo de ser cerrado

La familia de Valeria Afanador, a través de su abogado, acusa directamente al Colegio Gimnasio Los Laureles de una "grave omisión" en la seguridad que, según su tesis, pudo haber derivado en el homicidio de la menor.

Abren investigación a colegio de Valeria Afanador tras su fallecimiento
Colegio de Valeria Afanador, imagen de referencia
Foto: Redes sociales y página del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 10:26 a. m.

