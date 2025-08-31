Agosto se despide con fuerte temblor en Venezuela: así se sintió el movimiento telúrico

El mes de agosto cerró con un sacudón en Venezuela. La mañana del 31, exactamente a las 9:03 a. m., se registró un temblor de magnitud 3.0 que generó comentarios en redes y puso en alerta a varios municipios cercanos a la zona del epicentro.

De acuerdo con el boletín actualizado del evento sísmico, el movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que explica por qué muchos habitantes lo percibieron con mayor intensidad. El punto de origen se localizó en las coordenadas 9.55° de latitud y -72.79° de longitud, dentro del territorio venezolano.

Municipios más cercanos al epicentro

El reporte oficial indica que el temblor se sintió con fuerza en zonas cercanas al límite colombo-venezolano. Entre los municipios más próximos al epicentro están:



Becerril (Cesar, Colombia): a 56 kilómetros.

La Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia): a 60 kilómetros.

Agustín Codazzi (Cesar, Colombia): a 73 kilómetros.

Aunque el evento se registró en Venezuela, su ubicación fronteriza hizo que también hubiera reportes de percepción en el norte del Cesar, donde algunos habitantes contaron que el suelo vibró levemente durante pocos segundos.

Así fue el temblor de cierre de mes

El movimiento telúrico fue catalogado como un sismo superficial, condición que usualmente genera mayor sensación de sacudida en comparación con los que ocurren a gran profundidad. Sin embargo, en este caso no se han reportado daños materiales ni afectaciones a la población.

En redes sociales, varios usuarios venezolanos compartieron la experiencia, algunos con tono de sorpresa por la repentina vibración, mientras otros aprovecharon para bromear con que agosto no podía irse sin “hacer ruido”.

El boletín, emitido de manera manual por las autoridades sismológicas, confirmó que el evento fue leve, pero dejó claro que la zona fronteriza sigue siendo un punto con actividad sísmica constante.