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Escándalo en El Buen Pastor: revelan negocio de contenido para adultos desde las celdas

Una nueva polémica sacude a la cárcel El Buen Pastor tras conocerse que algunas internas estarían realizando transmisiones para adultos desde sus celdas a cambio de dinero.

webcam en la cárcel.jpg
Venta de contenido desde la cárcel
Imágenes tomadas de Testigo Directo
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Un nuevo informe periodístico volvió a poner bajo la lupa las condiciones de control y vigilancia dentro de las cárceles del país. Esta vez, el foco está sobre la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, luego de que el programa Testigo Directo revelara que algunas internas estarían realizando contenido webcam o para adultos desde el interior del penal.

La denuncia generó una ola de reacciones en redes sociales y entre ciudadanos que cuestionan cómo este tipo de actividades podrían desarrollarse dentro de una prisión. Además del debate moral y legal, muchas de las críticas se han concentrado en el acceso a celulares, cámaras y conexiones a internet que presuntamente estarían utilizando algunas reclusas para transmitir contenido y recibir pagos.

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Las dudas ahora apuntan a la vigilancia dentro del penal

De acuerdo con lo mostrado en el reportaje, algunas internas estarían usando plataformas digitales para obtener ingresos económicos que posteriormente serían enviados a familiares o utilizados para cubrir gastos personales. Aunque este tipo de situaciones ya había despertado sospechas en otros centros penitenciarios del país, el caso de El Buen Pastor volvió a abrir la discusión sobre los controles tecnológicos dentro de las cárceles.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la aparente facilidad con la que algunas personas privadas de la libertad tendrían acceso a dispositivos electrónicos. En redes sociales, usuarios se preguntaron cómo es posible que dentro de una prisión circulen celulares inteligentes, herramientas de grabación e incluso conexiones que permitirían transmisiones en tiempo real.

La situación también puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrentan las autoridades penitenciarias para evitar el ingreso de elementos prohibidos. En varias ocasiones, organismos de control han advertido sobre redes ilegales que facilitan la entrada de celulares y otros equipos a distintos centros carcelarios del país.

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Tras conocerse el informe, muchas reacciones se dividieron entre quienes consideran que el problema principal es la falta de control dentro del penal y quienes creen que detrás de estas actividades existirían necesidades económicas de las internas y sus familias. Sin embargo, otros sectores insisten en que el debate no puede centrarse únicamente en el contenido para adultos, sino en las fallas estructurales del sistema penitenciario.

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Hasta el momento no se han conocido detalles sobre posibles investigaciones disciplinarias relacionadas con los hechos revelados por Testigo Directo. No obstante, el tema ya empezó a generar presión pública para que las autoridades revisen los mecanismos de vigilancia y control tecnológico dentro de la cárcel.

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