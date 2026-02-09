Nuevos detalles sobre fisicoculturista que perdió la vida en gimnasio de Bogotá

La comunidad fitness en Bogotá se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Juan Sebastián Anzola, un reconocido fisicoculturista que perdió la vida mientras realizaba su rutina de entrenamiento. Se conoció que este suceso ocurrió en la localidad de Suba, el pasado jueves 5 de febrero.

Juan Sebastián Anzola era conocido como 'Sebas' en sus redes sociales y era un deportista admirado por su disciplina y constancia. Al punto que sus seguidores les compartía rutinas de alto rendimiento. Por otro lado, se conoció que era una figura respetada por haber ganado diversos premios en competiciones de fisicoculturismo.

Se conoció que el incidente ocurrió el pasado jueves 5 de febrero de 2026 en la sede de Smart Fit ubicada en el Centro Comercial Plaza Imperial, al noroccidente de Bogotá. Algunos testigos afirmaron que el joven se encontraba realizando sus ejercicios habituales cuando, de manera súbita, sufrió una descompensación y cayó al suelo.



Pese a los esfuerzos por reanimarlo, Juan Sebastián no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y falleció dentro de las instalaciones del gimnasio. Las versiones iniciales de las autoridades muestran que el deportista sufrió un paro cardiorrespiratorio en el lugar de los hechos.

¿Qué más detalles se conocen del caso de Juan Sebastián Anzola?

De igual forma se conoció que, amigos cercanos y allegados al deportista cuestionaron la capacidad de respuesta del establecimiento. Tanto es así que Andrés Montoya, amigo de Juan Sebastián Anzola, denunció a través de redes sociales que el personal del gimnasio supuestamente no contaba con la capacitación necesaria para manejar una emergencia de tal magnitud.

Al punto que Montoya afirmó que pese a tener un hospital cerca, presuntamente no se permitió el traslado inmediato del joven. Además explicó que pasaron cerca de 25 minutos en los que se intentó reanimarlo sin éxito dentro del local.

Cabe destacar que ante la ola de comentarios negativos, la cadena de gimnasios emitió un comunicado oficial para aclarar su versión de los hechos y expresar sus condolencias a la familia. Enfatizando que se realizaron todo tipo de procedimientos para lograr la recuperación del deportista.

“Smart Fit Colombia informa que el día jueves 5 de febrero de 2026, en nuestra sede del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicada en la ciudad de Bogotá, el señor Juan Sebastián Anzola Quintero se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio”, se puede leer en el comunicado del gimnasio.

Adicionalmente, mencionaron que el equipo de brigadistas certificados de la sede atendió al deportista apenas se presentó la emergencia, realizando maniobras de reanimación y utilizando un desfibrilador externo automático (DEA). Asimismo, indicaron que el servicio de "área protegida" (asistencia médica externa contratada) acudió al llamado simultáneamente.

Actualmente, las autoridades competentes adelantarán las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud las causas del deceso y verificar si hubo alguna irregularidad en la respuesta prestada por el establecimiento.

