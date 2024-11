Pilas a los cierres viales por el Gran Fondo de Ciclismo en Bogotá este fin de semana

El domingo 17 de noviembre se llevará a cabo el Gran Fondo Nacional del Ciclismo de Bogotá organizado por Egan Bernal , para que todos los amantes del ciclismo puedan participar en este gran evento que tendrá una distancia de 115 kilómetros como fondo completo y 60 kilómetros para medio fondo.

Esta gran competencia para los ciclistas amateur contará con la presencia de Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en el 2021y de otras figuras del deporte como Rigoberto Urán, Mariana Pajón y Nairo Quintana .

¿A qué hora inician los cierres por el Gran Fondo de Bogotá?

Horarios de apertura: la llegada de los participantes será desde las 3:00 am, estarán en fase de calentamiento y alistamiento hasta las 4:30 am y la salida para el recorrido será desde las 5:30 am desde la Plaza de Bolívar , y el recorrido incluirá la Carrera 7, Calle 19, Carrera 3, Avenida Circunvalar, Vía Bogotá-Choachí, Alto de Patios, Parque Nacional , entre otros puntos.

Estas serán los cierres de las vías durante la jornada del Gran Fondo.

Carrera Octava (entre Calle 12B y Calle 10)



Cierre total: 03:00 a. m. a 03:00 p. m.

Calle 12 (entre Carrera 9 y Av. Carrera 7)



Cierre total: 03:00 a. m. a 03:00 p. m.

Av. Carrera 7 (entre Calle 10 y Calle 12)



Cierre total: 03:00 a. m. a 03:00 p. m.

Av. Carrera 7(entre Calle 12 y Calle 24)



Cierre total: 04:30 a. m. a 01:00 p. m.

Calle 24 (entre Av. Carrera 7 y Carrera 5)



Cierre total: 04:30 a. m. a 06:10 a. m.

Carrera 5 (entre Calle 24 y Calle 22)



Cierre total: 04:30 a. m. a 06:10 a. m.

Calle 22 (entre Carrera 7 y Carrera 3)



Cierre total: 04:30 a. m. a 06:15 a. m.

Carrera 4 (entre calle 22 y Av. Calle 7)



Cierre total: 04:30 a. m. a 06:15 a. m.

Av. Calle 7 (calzada norte, entre Carrera 4 y Av. Circunvalar)



Cierre total: 04:30 a. m. a 06:20 a. m.

Av. Circunvalar (calzada oriental, entre Av. Calle 26 y Av. Calle 7)



Cierre total: 04:30 a. m. a 08:00 a. m.

Av. Circunvalar (calzada occidental, entre Calle 12C y Calle 22)



Cierre total: 04:30 a. m. a 12:50 p. m.

Vía Bogotá – Choachí (entre Av. Circunvalar y Alto El Verjón)



Cierre total: 04:30 a. m. a 08:00 a. m.

Av. Calle 26 (calzada sur, entre Av. Carrera 7 y Av. Circunvalar)



Cierre total: 04:30 a. m. a 12:50 p. m.

Av. Calle 26 (calzada sur, entre Av. Carrera 40 y Av. Carrera 7)



Cierre total: 05:30 a. m. a 08:30 a. m.

Av. Calle 26 (calzada central sur, entre Carrera 69C y Av. Carrera 40)



Cierre total: 05:30 a. m. a 08:30 a. m.

Av. Calle 26 (calzada central y lenta sur, entre Carrera 74 y Carrera 69C)



Cierre total: 05:30 a. m. a 08:30 a. m.

Av. Boyacá (calzada central oriental, entre Calle 22 y Calle 50)



Cierre total: 05:45 a. m. a 08:40 a. m.

Av. Boyacá (calzada lenta oriental, entre Av. Calle 24 y Calle 50)



Cierre total: 05:45 a. m. a 08:40 a. m.

Av. Boyacá (calzada central oriental, entre Calle 50 y Av. Calle 80)



Cierre total: 05:45 a. m. a 08:40 a. m.

Av. Boyacá (calzada oriental, entre Av. Calle 80 y Av. Calle 116)



Cierre parcial: 2 carriles occidentales, 05:50 a. m. a 08:45 a. m.

Av. Boyacá (calzada oriental, entre Av. Calle 116 y Av. Suba)



Cierre total: 05:55 a. m. a 08:55 a. m.

Av. Boyacá (calzada oriental, entre Av. Suba y Av. Calle 134)



Cierre parcial: 3 carriles occidentales, 06:00 a. m. a 08:55 a. m.

Av. Boyacá (calzada oriental, entre Av. Calle 134 y Av. Calle 170)



Cierre total: 06:00 a. m. a 09:00 a. m.

Av. Calle 170 (calzada sur, entre Av. Boyacá y Av. Carrera 9)



Cierre total: 06:05 a. m. a 09:10 a. m.

Av. Carrera 9 (calzada occidental, entre Av. Calle 170 y Av. Calle 116)



Cierre total: 06:10 a. m. a 09:20 a. m.

Av. Calle 116 (calzada norte, entre Av. Carrera 15 y Av. Carrera 9)



Cierre total: 06:20 a. m. a 09:40 a. m.

Av. Carrera 15 (calzada occidental, entre Av. Calle 116 y Av. Calle 100)



Cierre total: 06:20 a. m. a 09:50 a. m.

Ramal oriental de la Glorieta (Av. Carrera 15 con Av. Calle 100)



Cierre total: 06:20 a. m. a 09:50 a. m.

Av. Carrera 15 (entre Av. Calle 100 y Calle 75)



Cierre total: 06:20 a. m. a 10:00 a. m.

Calle 75 (entre Av. Carrera 15 y Av. Carrera 11)



Cierre total: 06:30 a. m. a 10:00 a. m.

Av. Carrera 11 (entre Calle 76 y Calle 73)



Cierre total: 06:30 a. m. a 10:00 a. m.

Calle 73 (entre Av. Carrera 11 y Av. Carrera 7)



Cierre total: 06:30 a. m. a 10:00 a. m.

Av. Carrera 7 (calzada occidental, entre Av. Calle 100 y Calle 45)



Cierre total: 06:30 a. m. a 10:30 a. m.

Av. Carrera 7 (calzada central occidental, entre Calle 112 y Av. Calle 100)



Cierre total: 06:30 a. m. a 10:15 a. m.

Calle 45 (entre Av. Carrera 7 y Av. Circunvalar)



Cierre total: 06:50 a. m. a 10:50 a. m.

Carrera 5 (calzada occidental, entre Calle 40 y Calle 35)



Cierre total: 06:50 a. m. a 12:30 p. m.

Vía interna del Parque Nacional



Cierre total: 06:50 a. m. a 12:30 p. m.

Av. Circunvalar (calzada oriental y occidental, entre Calle 41 y Calle 32)



Cierre total: 06:50 a. m. a 12:35 p. m.

Av. Circunvalar (calzada occidental, entre Calle 92 y Calle 22)



Cierre total: 06:50 a. m. a 12:45 p. m.

Av. Circunvalar (calzada oriental, entre Calle 83 y Calle 88)



Cierre parcial: 1 carril, 07:10 a. m. a 11:00 a. m.

