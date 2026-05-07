Capturan a hombre por intentar llevarse caja de sobres del álbum del Mundial 2026

La fiebre por el álbum oficial del Mundial FIFA 2026 ya comenzó a sentirse en Colombia y en medio de esa emoción se presentó un caso que terminó generando conversación en redes sociales.

Un hombre de 32 años fue capturado en Fusagasugá, Cundinamarca, luego de intentar sacar sin pagar una caja completa de sobres del esperado álbum mundialista.

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El hecho ocurrió en el centro comercial Manila y rápidamente llamó la atención tanto de clientes como de usuarios en internet, especialmente porque los sobres del álbum se han convertido en uno de los productos más buscados por aficionados al fútbol y coleccionistas en las últimas semanas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y medios locales, el hombre habría ingresado a un establecimiento comercial del centro comercial con la intención de llevarse una caja de sobres avaluada en aproximadamente 520.000 pesos.

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Según se conoció, el sujeto intentó abandonar el lugar ocultando la mercancía entre sus pertenencias. Sin embargo, personal de seguridad del establecimiento detectó movimientos sospechosos y logró interceptarlo antes de que saliera completamente del local.

La situación generó revuelo dentro del centro comercial, donde varias personas observaron el procedimiento adelantado por los vigilantes mientras llegaban uniformados de la Policía para atender el caso.

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El álbum del Mundial 2026 ya genera furor entre aficionados

Aunque el caso sorprendió por el tipo de producto involucrado, lo cierto es que el álbum oficial del Mundial FIFA 2026 se ha convertido en toda una sensación entre fanáticos del fútbol.

Cada lanzamiento mundialista suele despertar una auténtica fiebre de colección y esta edición no ha sido la excepción. Desde que comenzaron a distribuirse los primeros sobres y cajas oficiales, muchos aficionados han empezado la búsqueda de las láminas más difíciles y las ediciones especiales.

Precisamente por eso, el caso ocurrido en Fusagasugá terminó viralizándose rápidamente en redes sociales, donde usuarios hicieron comentarios sobre el alto valor que pueden alcanzar algunas cajas completas y la dificultad para conseguir ciertos sobres.

El Mundial FIFA 2026 será uno de los torneos más esperados de los últimos años, especialmente porque contará con una ampliación histórica de selecciones participantes y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Toda esa expectativa también ha impulsado la venta de productos oficiales relacionados con el campeonato, incluyendo camisetas, accesorios y por supuesto el tradicional álbum de colección que acompaña cada edición de la Copa del Mundo.

Álbum Mundial 2026 Foto: Panini

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Así fue la captura del hombre en Fusagasugá

Tras ser retenido por el personal de seguridad, el hombre fue entregado a uniformados del Distrito 1 de Policía Estación Fusagasugá, quienes realizaron el procedimiento correspondiente dentro del centro comercial.

Posteriormente, el capturado fue trasladado ante la URI local, donde deberá responder por el delito de hurto contemplado en el artículo 239 del Código Penal Colombiano.

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Hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre la identidad del hombre ni sobre si tenía antecedentes relacionados con otros hechos similares.

Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en el proceso judicial y definir la situación jurídica del capturado.

