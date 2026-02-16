Eclipse anular del 17 de febrero: el “anillo de fuego”, hora y cómo verlo desde Colombia

Este martes 17 de febrero de 2026 ocurre uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario: un eclipse solar anular, conocido popularmente como el “anillo de fuego”. En este tipo de evento, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo por completo, dejando visible un aro luminoso alrededor del disco oscuro.

El resultado es una imagen espectacular que suele atraer la atención de millones de personas.

Sin embargo, para quienes están en Colombia, la noticia es clara: este eclipse no se podrá ver desde el país. Aunque el fenómeno comenzará en la madrugada, alrededor de las 4:56 a. m. hora colombiana, la trayectoria de la sombra se concentrará en regiones muy lejanas al territorio nacional.



¿El eclipse podrá verse desde Colombia?

La franja donde el eclipse se verá en su fase anular completa se limitará principalmente a la Antártida y zonas remotas del océano Atlántico Sur. En el extremo sur de Sudamérica, especialmente en áreas de la Patagonia chilena y argentina, el Sol podrá observarse parcialmente cubierto.

En cambio, Colombia se encuentra demasiado al norte de esa franja, por lo que el cielo no mostrará cambios perceptibles: el Sol seguirá saliendo de forma normal, sin recortes ni sombras visibles.

Esto significa que, aunque el evento sí ocurrirá a nivel astronómico, desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla no habrá ninguna señal directa de que está sucediendo un eclipse. Para los observadores locales, será un día común desde el punto de vista solar.

Aun así, el eclipse no pasará desapercibido para los aficionados a la astronomía. Las imágenes del “anillo de fuego” se difundirán rápidamente por redes sociales y plataformas, ya que varios observatorios y agencias espaciales tienen preparados equipos para transmitir el fenómeno en tiempo real.

Cómo ver el eclipse desde Colombia y a qué hora exacta

Aunque no será visible de forma directa en el país, los colombianos podrán seguir el eclipse solar anular a través de transmisiones oficiales por internet. La opción más recomendada es conectarse a los canales de la NASA, que realizará cobertura en tiempo real con imágenes captadas desde las zonas donde sí se observará el fenómeno.

La transmisión puede verse en:

👉 https://www.youtube.com/@NASA

El evento inicia alrededor de las 4:56 a. m. (hora de Colombia), por lo que quienes deseen seguirlo en vivo deberán conectarse desde temprano. De esta forma, será posible apreciar el “anillo de fuego” aunque el cielo colombiano no muestre cambios.

