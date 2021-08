Claudia López recibirá con los brazos abiertos a los migrantes de Afganistán

Claudia López , en la rueda de prensa que dio el viernes 20 de agosto, aseguró que colaborará con la llegada de los ciudadanos afganos a la capital del país y que Bogotá está dispuesta a acogerlos el tiempo que sea necesario. También manifestó que se ultiman detalles respecto a su llegada que será en los próximos días.

"He conversado esta tarde con el señor presidente de la República y le he ofrecido, por supuesto, nuestra colaboración. Él me ha mencionado que están definiendo los últimos detalles. Bogotá es la ciudad de quien lo necesite", comentó la alcaldesa.

La propuesta acordada entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, y el presidente Iván Duque , busca que Colombia reciba alrededor de 4.000 civiles del país asiático luego de que esta nación fuera tomada por los talibanes.

"Colombia se une al grupo de países aliados que va a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas, nacionales de Afganistán, que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país, para que estén acá temporalmente", explicó Duque.

Cabe aclarar que la embajada de EE.UU. cubrirá todos los gastos de alojamiento y manutención de los migrantes afganos, quienes estarán de manera temporal en Bogotá mientras definen su visado. Además, el comando militar aéreo estadounidense informó que uno de sus aviones salió el pasado 15 de agosto de Afganistán con 800 personas aproximadamente y debido a la presión de los ciudadanos por salir del país, el vuelo se llevó a cabo sin que los tripulantes fueran registrados.

Publicidad

La mandataria Claudia López, ha sido criticada por el trato a los venezolanos residentes en la capital del país.