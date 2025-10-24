Colombia vs. Perú Femenino: hora y link para ver EN VIVO el debut en la Liga de Naciones

La espera terminó. La Selección Colombia Femenina regresa a la cancha este viernes 24 de octubre para enfrentarse a Perú en el inicio de la Liga de Naciones de Conmebol, un torneo que servirá como eliminatoria rumbo al próximo Mundial y que promete grandes emociones desde su primera fecha.

El duelo marcará el debut oficial del combinado tricolor en esta nueva competencia continental, y tendrá como escenario el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán arrancar con pie derecho frente al conjunto peruano.

Las ‘cafeteras’ llegan con una nómina potente y la buena noticia de contar con Linda Caicedo, quien fue convocada tras superar su reciente molestia física en el Real Madrid. Su presencia ha generado expectativa entre los hinchas, que esperan verla brillar nuevamente con la camiseta de la selección nacional.



El encuentro será clave para Colombia, ya que el formato del torneo es corto y solo se jugará a una sola vuelta, por lo que los puntos en casa valen oro. En total, cada equipo disputará nueve fechas y los dos primeros de la tabla obtendrán cupo directo al Mundial, mientras que los siguientes dos irán al repechaje.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia Femenino?

Después del partido ante Perú, la Selección Colombia deberá viajar para medirse a Ecuador y posteriormente enfrentar a Bolivia en la altura de El Alto. Luego tendrá fecha libre antes de volver a casa para recibir a Venezuela y Chile, dos rivales directos en la lucha por los primeros lugares. El cierre de la fase será intenso: visitará a Argentina, recibirá a Uruguay y terminará su recorrido ante Paraguay.

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Perú

Para los fanáticos que no quieran perderse ni un minuto del debut, el encuentro Colombia vs. Perú Femenino EN VIVO podrá verse desde las 6:00 de la tarde, con transmisión oficial del Canal Caracol y cobertura digital a través de Gol Caracol (web y YouTube), además de la aplicación Ditu, que permitirá seguir el partido en dispositivos móviles.

Datos del partido:



Partido: Colombia vs. Perú

Colombia vs. Perú Fecha: viernes 24 de octubre

viernes 24 de octubre Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Estadio Atanasio Girardot, Medellín Torneo: Liga de Naciones Femenina – Fecha 1

Liga de Naciones Femenina – Fecha 1 Transmisión: Canal Caracol, Gol Caracol (web y YouTube) y aplicación Ditu

Con un plantel consolidado, el apoyo de su afición y el liderazgo de figuras como Catalina Usme, Daniela Montoya y Linda Caicedo, la Selección Colombia espera dejar una buena impresión en su debut y dar el primer paso rumbo al próximo Mundial Femenino.