Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿PAISAS COMIENDO CHANGUAA?
PIDE CASA POR CÁRCEL A JUAN SUÁREZ
FALLECE CANTANTE VALLENATO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Este es el hombre que alimentó palomas en plena toma del Palacio de Justicia

Este es el hombre que alimentó palomas en plena toma del Palacio de Justicia

En medio del caos de la toma de noviembre de 1985, un desconocido se coló en la Plaza de Bolívar, sembrando maíz para las palomas, como si no estuviera pasando nada a sus espaldas.

Hombre de las palomas en el Palacio de Justicia
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

El 7 de noviembre de 1985 marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de Colombia, la toma del Palacio de Justicia por parte del M‑19 y la posterior retoma militar que dejó decenas de muertos y desaparecidos.

En medio del humo, los tanques y la evacuación de rehenes, apareció una imagen que quedó grabada con nitiedez, un hombre vestido de negro cruzó la plaza que antecede al edificio, dejó una botella en el suelo, esparció maíz y esperó a que las palomas acudieran a su comida.

Lee también: Cayó hombre acusado de acabar con la vida de un perro a golpes; la condena que enfrentaría

Se evidencia que el hombre mantenía la calma pese a las explosiones, gritos y la tensión que estaba en el aire.

¿Quién era este sujeto? ¿Por qué se atrevió a entrar cuando los accesos estaban acordonados y el centro de Bogotá era zona de guerra? Son algunas de las preguntas que dejó esta evidencia.

Te puede interesar:

  1. Cayó hombre acusado de acabar con la vida de un perro a golpes
    Cayó hombre acusado de acabar con la vida de un perro a golpes
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Cayó hombre acusado de acabar con la vida de un perro a golpes; la condena que enfrentaría

  2. Ricardo González, agresor de Jaime Esteban Moreno
    Ricardo González (izq) buscado por muerte de Jaime Esteban Moreno (der)
    / Compuesta - Tomada de redes sociales
    Judiciales

    Ricardo González le hizo una confesión a otro hombre sobre lo ocurrido con Jaime Moreno

¿Qué pasó con el hombre de las palomas?

El misterio permanece intacto, pues mientras armas y diplomacia estaban en juego, alguien sembró de granos la plaza más importante de Bogotá.

Ningún registro oficial logró identificar al hombre; las investigaciones sobre la toma del Palacio de Justicia han tocado múltiples frentes, las víctimas, los desaparecidos, las responsabilidades del Estado y de la guerrilla, pero este suceso quedó como un acontecimiento poco relevante.

Te puede gustar: Arrestan a docente colombiana dentro de una guardería; los niños vieron todo

Publicidad

También puedes leer:

  1. Revelan identidad del político dueño de casa donde apareció la Barbie Humana sin vida
    Revelan identidad del político dueño de casa donde apareció la Barbie Humana sin vida
    Foto: redes sociales de la Barbie Humana
    Internacional

    Revelan identidad del político dueño de casa donde apareció la Barbie Humana sin vida

  2. Buscan a hombre que le quitó la vida a perri
    Buscan a hombre que le quitó la vida a perrito
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Buscan a responsable de golpear a un perrito hasta quitarle la vida: quedó en video

Hace décadas que la imagen circula como metáfora, la calma frente al caos, la normalidad extrema en medio de lo extremo. Quizás el hombre que alimentaba palomas lo hacía sin conciencia del atentado o quizás lo hizo consciente de lo que pasaba.

Publicidad

Cuarenta años después, la escena del hombre de las palomas sigue despertando curiosidad y cuestionamientos en generaciones que no vivieron aquella tragedia.

Las redes sociales han rescatado el fragmento de video una y otra vez, comparándolo con momentos de calma absurda dentro del caos, sin embargo, algunas personas lo ven como un símbolo de indiferencia ante la violencia y otros, como un gesto de humanidad en medio del horror.

Mira también: Reacción de hombre que iba de pasajero en carro que acabó con dos motociclistas en Bogotá

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Noticias curiosas

Bogotá

Redes sociales