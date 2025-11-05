Capturan a reconocida presentadora, señalada en fallecimiento de su propia mamá

El viernes 31 de octubre la comunidad de Wichita, Kansas despertaron con la noticia de que Angelynn Mock, ex presentadora de noticias de 47 años, fue arrestada y acusada de presuntamente apuñalar y quitarle la vida a su madre, Anita Avers, de 80 años. Situación que generó todo tipo de reacciones.

Según información de las autoridades respondieron a un llamado de emergencia a las 7:52 de la mañana del 31 de octubre, alertadas por un presunto crimen en el vecindario residencial. Al llegar al lugar, encontraron a la presentadora visiblemente alterada por una situación.

Una vez ingresaron las autoridades encontraron a la madre de Angelynn Mock acostada en una cama, inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca. Los paramédicos trasladaron a Anita Avers a un hospital local, pero los médicos no pudieron salvarle la vida y falleció a las pocas horas.

Mientras tanto, Angelynn Mock fue llevada a un hospital para recibir atención por lesiones no especificadas. Pese a eso, la expresentadora de TV fue arrestada el pasado martes 4 de noviembre y enfrenta cargos por homicidio de su madre. Sin embargo, argumentó que actuó en defensa propia.

Recordemos que Angelynn Mock fue durante años parte de los noticieros locales de Fox 2 News, en St. Louis, donde trabajó como presentadora y reportera entre 2011 y 2015, después tomó otro rumbo su vida laboral desempeñándose en el área de ventas y tecnología.

¿Qué más se conoció del caso de Angelynn Mock?

Después de esto, Alyssa Castro, vecina de la mujer capturada, habló con el portal kake.com donde mencionó que fue un momento traumático, debido a que Angelynn Mock cruzó la calle y se acercó al carro en que se transportaban ella y su novio, momentos después del altercado con su mamá.

Después de que llegó al carro, Angelyn Mock le rogó al novio de Castro que le prestara su teléfono móvil para llamar al 911. La mujer tomó el celular y regresó a su casa con él.

Posteriormente Alyssa comentó que después de que Mock llamará al 911 intentó ayudarla en todo lo sucedido. "Le pregunté si estaba bien, y estaba bastante conmocionada y parecía asustada, y simplemente salió corriendo", relató la testigo de este suceso.

A pesar de las circunstancias, Castro reveló que agradece haber estado en ese momento y haber podido ayudar a la mujer. "Me alegra que hayamos podido ayudarle, ¿sabe a lo que me refiero? Nunca sabemos lo que está pasando la gente. Esto sucedió de forma inesperada, pero mientras hayamos podido llamar al 911 y ver qué podíamos hacer, eso es lo único que me importa".