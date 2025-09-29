Gran amigo de Regio Clown compartió extraño mensaje; disparó alarmas sobre el caso

Rogelio Mastracci, gran amigo de Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, desató una intensa preocupación e inyectó una nueva capa de misterio a la investigación del doble homicidio en México.

La alarma se activó luego de que Mastracci compartiera un mensaje sumamente extraño a través de sus historias de Instagram.

El contenido de la publicación de Mastracci, cuyo carácter es descrito como inquietante según sus seguidores, apuntó directamente a figuras cercanas al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King.



En específico, el mensaje hizo mención a Angie Miller (la novia de B King) y al mánager del artista, identificado como Camilo.

El texto compartido por el amigo de Regio Clown es profundamente sugestivo y críptico:

"Cuando les dejen de aplaudir a los payasos @soyangiemilleroficial y @camilomanagerr el show acabará . Se acabó el show @soyangiemilleroficial, apareció pregúntenle donde estaba y por qué?".

Este mensaje ha encendido las alarmas, pues Angie Miller ya ha estado previamente en el foco de las autoridades.

Se sabe que Miller, quien era pareja de B King, fue detenida, pero posteriormente puesta en libertad por falta de pruebas en el caso. La mención en la historia de Instagram sugiere que Miller "apareció" y pide cuestionar su paradero y las razones de su ausencia.

¿Qué le pasó a Regio Clown y a B King?

Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), artistas colombianos, fueron reportados como desaparecidos en México el 16 de septiembre.

Los músicos que se encontraban en México para una gira, fueron vistos por última vez ese día en un gimnasio de Polanco, y luego abordaron un vehículo Mercedes Benz para dirigirse a una reunión de negocios.

Lamentablemente la búsqueda de los artistas concluyó rápidamente: los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown ya estaban en poder de las autoridades mexicanas desde el 17 de septiembre, apenas un día después de su desaparición.

Los restos fueron hallados presuntamente en partes, la confirmación oficial de la identidad de los cuerpos, que se logró a través de tatuajes y pruebas genéticas debido al estado en que fueron encontrados, se emitió hasta el lunes 22 de septiembre.

Esta demora se debió a la cautela de las autoridades, quienes esperaron la certeza de la identificación para no entorpecer la investigación ni divulgar información falsa.

Inicialmente, las pistas en el lugar del hallazgo orientaron la investigación hacia el crimen organizado. Junto a los cuerpos se encontró una cartulina con un mensaje explícito que decía: "Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo", lo que de inmediato hizo que las pesquisas apuntaran a La Familia Michoacana (FM).

Sin embargo, esta línea de investigación dio un giro radical al considerarse que ese letrero pudo haber sido falso, colocado como un distractor para desviar la atención de los verdaderos responsables.

Actualmente, la investigación se ha centrado en La Unión Tepito, uno de los grupos criminales más influyentes en la Ciudad de México, que opera manejando extorsiones y narcomenudeo.

Las autoridades mexicanas sugieren que el crimen podría haber estado relacionado con un "negocio ilegal" que terminó mal, o que se trató de un secuestro extorsivo debido al ostentoso estilo de vida que ambos artistas exhibían en sus redes sociales.

Un detalle crucial en el caso fue la recuperación de los chats que confirman los últimos movimientos de las víctimas. Regio Clown envió un mensaje a su pareja diciendo:

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, mencionando que se encontraría con alias Mariano (un escolta) y un hombre llamado El Comandante.

Posteriormente, el vehículo Mercedes Benz que recogió a los artistas en Polanco fue localizado sin placas, abandonado en el estacionamiento de la Hacienda Rancho el Cayón, ubicada en Tepetlaoxtoc.

