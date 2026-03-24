Servicio Militar será obligatorio para los que nacieron en 2008, ¿qué pasa si no vas?

Si vives en México y pensabas que cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN) te iba a quitar todo un año de fines de semana, te tengo noticias que te van a alegrar el día.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que las reglas del juego han cambiado por completo para el 2026, dejando atrás el formato pesado que conocieron tus hermanos mayores o tus tíos.

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Viene una versión mucho más "light" y flexible que se adapta a los tiempos actuales en todo el territorio nacional.



Este es el dato que todos estaban esperando. Olvídate de marchar durante casi un año entero.

A partir de 2026, la etapa de adiestramiento se reduce drásticamente de 44 sesiones a tan solo 13 sábados consecutivos.

Así como lo lees: en aproximadamente tres meses habrás cumplido con tu deber constitucional. Este modelo más ágil busca que el compromiso sea más fácil de cumplir sin que descuides tus estudios o tu trabajo por tanto tiempo.

¿A quiénes les toca prestar Servicio Militar en México?

El llamado principal en México es para la generación de jóvenes nacidos en el año 2008. Si cumples 18 años en 2026, te toca ponerte las pilas porque este trámite es obligatorio para todos los varones, ya sean ciudadanos por nacimiento o naturalización.

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También entran en este paquete los llamados "remisos", que son aquellas personas que por alguna razón no hicieron el trámite cuando cumplieron la mayoría de edad.

En el caso de las mujeres, la participación en México sigue siendo voluntaria, tal como se estableció desde el año 2020.

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Sin embargo, si deciden unirse como voluntarias y resultan seleccionadas en el sorteo, también disfrutarán de este nuevo formato de 13 sesiones bajo las mismas condiciones que los hombres.

Fechas importantes para prestar Servicio Militar en México

El proceso en México se dividirá en dos grandes bloques o "escalones" durante el año 2026, para que elijas el que mejor te acomode:

Primer escalón: Arranca el 14 de febrero y termina el 9 de mayo. Segundo escalón: Va del 1 de agosto al 24 de octubre.

El horario será de 8:00 a 13:00 horas (o desde las 07:00 en algunos casos) los días sábados en los centros de adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Es vital que durante los sábados de enero de 2026 acudas a formalizar tu inscripción para que no se te pasen las fechas de reclutamiento.

El sorteo sigue siendo el momento de mayor suspenso en este proceso mexicano. Dependiendo de la suerte y del color de bola que obtengas, sabrás cómo te toca cumplir:

Bola negra: Quedas "a disponibilidad". Esto significa que no tienes que ir cada sábado a marchar, pero sigues formando parte de las reservas.

Quedas "a disponibilidad". Esto significa que no tienes que ir cada sábado a marchar, pero sigues formando parte de las reservas. Bola blanca o azul: Te toca estar "encuadrado". Esto significa asistencia obligatoria a las 13 sesiones de adiestramiento programadas.

¿Qué pasa si decides no prestar Servicio Militar en México?

Aquí es donde hay que tener cuidado. Aunque no presentarse al SMN en México no conlleva cárcel ni multas económicas, sí te deja en una situación administrativa irregular como "remiso".

El mayor inconveniente es que no podrás obtener tu cartilla liberada, un documento que sigue siendo un requisito indispensable si en el futuro quieres trabajar en dependencias gubernamentales, fuerzas de seguridad o realizar ciertos trámites oficiales.

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El enfoque para 2026 en México ha dado un giro hacia la formación cívica y social. Ya no se trata solo de la doctrina militar, sino de temas de prevención de adicciones, protección civil y valores.

El objetivo es fomentar la responsabilidad social, la disciplina y el respeto a los derechos humanos, adaptando los contenidos a lo que la juventud actual necesita.

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Al finalizar tus 13 módulos y cumplir satisfactoriamente, recibirás una constancia por cada etapa y, finalmente, tu hoja de liberación en el mes de diciembre.

Recuerda que si por alguna causa justificada no puedes recogerla tú mismo, un familiar en primer grado puede hacerlo con una carta poder.