Frialdad de hombre que acabó con su pareja a machete; buscó a Rafael Poveda para hablar

Imagínate entrar a una cárcel y encontrarte con un hombre de aspecto tranquilo, dedicado a fabricar peluches, pero que carga con una de las historias más aterradoras de los últimos tiempos.

Eso fue lo que vivió Rafael Poveda en la cárcel de Jamundí, según lo contó en El Klub de La Kalle. El protagonista de este relato es un sujeto apodado "Nando", quien acabó con la vida de su pareja usando un machete en plena vía pública.

Lo que te va a dejar frío no es solo el acto en sí, sino la absoluta frialdad con la que este personaje abordó a Poveda. Mientras Rafael recorría el penal, se acercó al hombre y le preguntó directamente: "¿Usted qué pasó?".



La respuesta cayó como un balde de agua helada: "Yo la degollé". Sin titubeos, sin lágrimas, solo con la cruda realidad de quien se dejó llevar por una fijación enfermiza.

El autor de este suceso explicó que todo nació de una obsesión incontrolable. "No hermano es que me obsesioné con ella", le confesó a Rafael detrás de las rejas.

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Poveda, fiel a su estilo de no juzgar para obtener la información, logró que el hombre le entregara su identificación para tramitar una entrevista formal para su exitoso podcast.

Hay un detalle que el periodista resaltó con especial énfasis y que le dio un giro a la conversación: el cambio físico del hombre al recordar el hecho.

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"Cuando tú lo ves ya hablando de lo que sucede y como se obsesionó los ojos oye los ojos de la gente le cambian el el la la brillantez la mirada", describió Poveda en La Kalle.

Incluso su camarógrafo notó ese brillo inquietante en los ojos de "Nando", una transformación que solo se percibe cuando se tiene al personaje a pocos centímetros.

Este caso ha tenido un impacto masivo, alcanzando cerca de 4 millones de visualizaciones, en parte porque existe un video donde se observa al sujeto persiguiendo a la mujer con el arma blanca.

Para Rafael, captar esos matices psicológicos es lo que hace que su trabajo sea tan relevante. "Lo que tú tienes que buscar en la persona y mirarlo a los ojos", explicó sobre su método de trabajo.

Rafael insiste en que, para lograr estos testimonios, hay que tener una "magia" especial que no se aprende en los libros. "El que entrevista nace para entrevistar", aseguró, comparando su oficio con el talento de un futbolista.

Su técnica consiste en hacer preguntas cortas, casi como conectores, para que el entrevistado sea el que llene el espacio con su relato.

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Al final de este encuentro en Jamundí, queda una sensación de desconcierto. Poveda nos muestra que detrás de un rostro común puede esconderse una oscuridad profunda.

"Yo quiero que la gente conozca al personaje y que cada uno se tome su propia posibilidad de decir 'Es bueno o malo'", concluyó Rafael.

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Mira la entrevista completa aquí: