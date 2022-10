Mamá de niño asesinado en Melgar dio detalles del macabro plan de su expareja

Consuelo Rodríguez es la mamá de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, el pequeño niño de 5 años que fue asesinado en Melgar a manos de su propio padre , noticia que hoy día tiene consternados a cientos de colombianos.

La mujer brindó una entrevista en horas de la mañana de este 4 de octubre a Blu Radio y allí reveló algunos detalles sobre su relación con el padre del pequeño y algunas pistas que este le dejó contando cómo era su plan para quitarle la vida a su propio hijo.

La señora Consuelo contó que hace cinco meses no vivía con el padre del niño y que ese fin de semana del 1 de octubre le correspondía a él estar con Gabriel.

En su relato contó que cuando el padre fue por el pequeño no notó ninguna actitud extraña, por ese motivo no sospechó que algo macabro podría estar planeando.

Sin embargo, toda la historia cambió al día siguiente, es decir el 2 de octubre: "El domingo a las 9:30 de la noche él me dijo que me había dejado una USB escondida en el baño de mi casa y que ahí me decía que iba a matar a mi hijo y que también se iba a matar él".

Consuelo Rodríguez relató que en la USB había un video en el que él contada con pelos y señales lo que iba a hacer. Además, contó que la grabación no era reciente: "El video era de una semana atrás, él ya lo venía planeado desde hace mucho rato".

Recordemos que el hombre le avisó por medio de un chat a su expareja que había acabado con la vida del menor. Allí se lee: "Hora fallecimiento 3:55 a.m. asfixia mecánica... No sufrió".

Así mismo, reveló sus motivos para cometer tremendo crimen: "Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesly, sin tricitico ni mucho menos yo. Felicidades. Ahí está claro, o el chunco a Gabriel Esteban, usted escogió al campesino".

Lo que se sabe es que las autoridades se encuentran trabajando arduamente para encontrar al presunto asesino de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez realizando diferentes operativos en Tolima, Cundinamarca y Bogotá.

