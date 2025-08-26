En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
RAFA PÉREZ EN LA KALLE
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Revelan identidad del joven cuyo cuerpo fue encontrado en partes en Cajicá

Revelan identidad del joven cuyo cuerpo fue encontrado en partes en Cajicá

El cuerpo sin vida, envuelto en una bolsa, fue hallado precisamente cerca de la zona donde desapareció la niña Valeria Afanador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad