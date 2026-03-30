Pareja de Iván mordisco, Alias Lorena, habría sido abatida en la selva, ¿quién era?

La inmensidad del Vaupés ha vuelto a ser el centro de una noticia que mezcla la estrategia militar con las tensiones más profundas de los grupos insurgentes.

Lo que en un principio se manejó como la posible caída del máximo jefe del Estado Mayor Central, ha tomado un rumbo distinto tras las verificaciones científicas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha sido tajante: Néstor Gregorio Vera, el hombre conocido como 'Iván Mordisco', no se encuentra entre los fallecidos del reciente operativo.



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Sin embargo, la atención se ha desplazado hacia una figura femenina fundamental en su esquema de seguridad y vida personal: alias Lorena.

Lorena no era simplemente una integrante más de la organización. Según los reportes de inteligencia y diversos testimonios, ella se desempeñaba como la jefa de seguridad y guardia personal del líder, siendo la responsable directa de su protección en cada movimiento por la selva.

Su nivel de influencia era tal que coordinaba un equipo de entre 70 y 100 personas, encargándose incluso de probar los alimentos de Mordisco para garantizar su bienestar y evitar cualquier riesgo externo.

Además de su rol protector, manejaba recursos importantes en los departamentos de Amazonas y Caquetá, consolidándose como una pieza clave en la logística del Bloque Amazonas.

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El operativo que terminó con su rastro en la región fue una acción coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, dirigida precisamente contra el núcleo de mando de esta estructura.

Tras la incursión aérea, se recuperaron seis cuerpos que fueron trasladados para su análisis forense. Medicina Legal, mediante el trabajo de tres equipos especializados, logró identificar plenamente a cuatro de los jóvenes que estaban en el lugar: Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26; Angelin Andrea González Córdoba, de 18; y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24 años.

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Aunque quedan dos mujeres por reconocer oficialmente, el nombre de Lorena ha sido vinculado directamente como una de las bajas que debilita el entorno más íntimo del jefe insurgente.

Lo que añade un matiz de intriga a la caída de Lorena es la historia de conflictos internos que la rodeaba. Se sabe que mantenía una rivalidad extrema con otra integrante de alto rango: alias Yeny Lara.

Esta última manejaba rutas estratégicas de transporte hacia Brasil y gozaba de una cercanía notable con Mordisco, lo que habría despertado fuertes roces con Lorena por el control de bienes como vehículos, viviendas en San Vicente del Caguán y fincas de gran extensión.

Según informes de inteligencia, estas fricciones personales llevaron a que Lorena, aprovechando un viaje del líder, ordenara el traslado de Yeny Lara hacia una zona apartada con una escolta que tenía la instrucción de eliminarla.

Aquel suceso de octubre de 2025, donde Yeny Lara perdió la vida a manos de sus propios compañeros por orden de Lorena, fue camuflado internamente como un ataque de la fuerza pública para evitar fracturas en el grupo.

No obstante, las investigaciones revelaron que se trató de una disputa por el poder y la influencia dentro del círculo del mando. Con la confirmación de la muerte de Lorena en este nuevo bombardeo, ese triángulo de control personal y estratégico que rodeaba al cabecilla principal queda desarticulado.

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